Immer größere Personalnot in Kindergärten und Krippen

Die kleinen Stühle stehen umgekehrt auf den Tischen, das Spielzeug liegt in den Kisten, die Kuscheltiere blicken aufgereiht im Regal auf das leere Zimmer. Im Kindergarten St. Markus in Regensburg herrscht Ordnung statt Chaos. Pfarrer Moritz Drucker ist von dem Bild aber wenig begeistert. "Es ist schon traurig. Da, wo Kinder toben würden, ist jetzt nichts."

Keine Betreuung mehr möglich

Pfarrer Drucker trägt die Verantwortung für die eigentlich zwei Gruppen umfassende Einrichtung im Regensburger Stadtwesten. Als zwei Erzieherinnen fast zeitgleich schwanger wurden und damit nicht mehr arbeiten durften, war für die Hälfte der 50 Kinder plötzlich keine Betreuung mehr möglich. Denn die Anzahl an Betreuungsplätzen ist an die Zahl von Erziehern und Erzieherinnen gebunden.

"Man fühlt sich rausgeschmissen"

Auch der Sohn von Ingrid Erichsen konnte deshalb nicht mehr in den Kindergarten gehen. "Man hat sich schon rausgeschmissen gefühlt", sagt Ingrid Erichsen. Von heute auf morgen mussten die berufstätigen Eltern ihren Alltag neu ausrichten. "Wir haben zum Glück noch eine Oma. Aber manchmal musste dann auch der Fernseher herhalten. Das ist zwar keine sinnvolle Sache. Aber hilft ja nix."

Der schwierigen Situation für viele Eltern sind sich auch Pfarrer Drucker und die Kindergartenleitung bewusst. Aber die eigenen Möglichkeiten sind begrenzt: Ersatz für ausfallendes Personal zu finden, kann lange dauern.

Größter Mangel in den Ballungsgebieten

Laut Deutschem Städtetag werden in den kommenden Jahren rund 230.000 Erzieherinnen und Erzieher in Krippen, Kindergärten und Horten fehlen. In Bayern sei die Lage in den kommunalbetriebenen Einrichtungen bereits jetzt sehr angespannt, warnt der Bayerische Gemeindetag auf BR-Anfrage.

Besonders im Einzugsbereich der Großstädte mangele es derzeit an Personal: "Aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten sind dort kaum Erzieher und Erzieherinnen zu bekommen. Vor allem die Miete für eine eigene Wohnung 'frisst' den Verdienst schnell auf", teilt der Verband mit. Um bestehendes Personal zu halten, versuchen Städte und Gemeinden die Rahmenbedingungen zu verbessern, zum Beispiel durch flexiblere Arbeitszeiten.

Große Gruppen, hohe Arbeitsbelastung

Derzeit müssen die Erzieherinnen und Erzieher eher mehr Belastung auf sich nehmen, sagt Sonja Seiler, die Leiterin des Kindergartens St. Markus in Regensburg. Zusammen mit Pfarrer Markus Drucker sitzt die 40-Jährige über dem Dienstplan und versucht die Lücken zu schließen. "Viele in diesem Beruf geben auf. Sie sagen: 'Ich schaffe das nicht mehr, dann suche ich mir was Anderes.'"

Die Erzieherin sagt, viele ihrer Kolleginnen würden sich vor allem kleinere Gruppen wünschen, was aber wiederum mehr Personal erfordert. Ein Teufelskreis. "Wir müssen aber daran arbeiten. Nur dann kann man qualitativ hochwertige Arbeit leisten."

Kurzausbildung nach dem Abitur?

Die Stadt Regensburg zahlt ihren etwa 400 Erzieherinnen, Erziehern, Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern eine "Arbeitsmarktzulage" von bis zu 400 Euro monatlich, um Unkosten wie die Fahrt zur Arbeit zu decken. Am zukünftigen Bedarf ändere das wenig, lässt das zuständige Amt für Tagesbetreuung von Kindern durchblicken.

Regensburg setzt daher vermehrt auf neue Ausbildungsmodelle. Mit dem sogenannten Optiprax-Projekt werden gezielt Abiturientinnen und Abiturienten angesprochen. Der Vorteil: Statt einer fünfjährigen müssen sie nur eine dreijährige Ausbildung durchlaufen. Und sie werden besser bezahlt. Ob die jetzigen Auszubildenden den zukünftigen Bedarf decken werden, ist aber fraglich. Der Großteil der städtischen Erzieherinnen und Erzieher arbeitet in Teilzeit oder steht kurz vor der Verrentung. 20 Stellen sind unbesetzt.

Keiner hat den Überblick

Wie viele Stellen in Kindertageseinrichtungen bayernweit unbesetzt sind, ist unklar. "Die Personalplanung ist Aufgabe der Träger und Gemeinden", heißt es dazu aus dem Bayerischen Sozialministerium.

Der Personalzuwachs in den letzten Jahren könne sich aber sehen lassen, so das Ministerium auf BR-Anfrage. So arbeiten aktuell rund 106.000 Menschen in den bayerischen Kitas. 2006 waren es noch etwa 46.000. Trotzdem spricht auch das Bayerische Sozialministerium von einem Fachkräftemangel im gesamten Kinder- und Jugendbereich: Bis 2025 werden rund 19.400 Kräfte in Bayern fehlen - auch, weil ab dann neue Maßnahmen greifen.

Kritik an Ganztagesbetreuung

Denn ab 2026 gilt bundesweit der gesetzliche Anspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule. Für rund eine Million Grundschulkinder braucht es dann auch Erzieherinnen und Erzieher. Der Bayerische Gemeindetag stellt daher die Umsetzbarkeit der Ganztagesbetreuung in Frage und findet deutliche Worte.

"Die Politik hat hier ohne Rücksicht auf die Personalnot eine soziale Wohltat beschlossen, um sich bei den Wählern beliebt zu machen. Da Bund und Freistaat nicht selbst die Wohltat umsetzen müssen, haben sie Gemeinden und Städte - wie so oft - in die Klemme gebracht." Bayerischer Gemeindetag

Besonders in Großstädten und deren Umland werde es zu einem Wettbewerb um das qualifizierte Personal kommen, so der Bayerische Gemeindetag. Die Kommunen fordern daher von der Politik, jetzt bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, Quereinstiege zu erleichtern und vielleicht Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung verspricht mehr Investitionen in den Ausbau der Kitaplätze und bei Ganztagesangeboten. Zur Rolle der Erzieherinnen und Erzieher findet sich in dem 177 Seiten umfassenden Dokument kein Wort.

Wettbewerb um die Fachkräfte

Pfarrer Drucker von der Regensburger Kirchengemeinde St. Markus würde seinen Erzieherinnen gerne mehr bezahlen. Doch anders als bei der Kommune seien finanzielle Aufschläge bei privaten oder kirchlichen Trägern fast nicht zu finanzieren. Den Wettbewerb bekommt Drucker daher bereits bei den Stellenausschreibungen zu spüren.

"Wenn sich mal ein oder zwei Personen bewerben, die wir dann sofort einladen, sagen die mir ganz offen: 'Ich habe jetzt fünf Vorstellungsgespräche in der Woche und würde mich dann in der nächsten Woche eventuell nochmal gerne mit ihnen unterhalten.' Und da sieht man schon, wie groß die Chancen letztlich sind, dass sich die Person für uns entscheidet." Pfarrer Moritz Drucker

Immerhin konnte Drucker nun eine Erzieherin überzeugen. Rund zehn Kinder können daher in den Kindergarten St. Markus zurückkehren. Doch ein Kind ist positiv auf Corona getestet worden. Wieder muss eine Gruppe zu Hause bleiben.