Immer frische Kräuter – dank Pflanzsystem "Ruth"

Es ist ein Holzregal, das einen eigenen Namen hat: "Ruth" heißt die Erfindung der Nürnberger Studierenden Sina, Teresa, André und Lukas. "Ruth" ist ein hydroponisches Pflanzsystem. Vielleicht die Rettung für alle Großstädter, die keinen eigenen Balkon oder Garten haben, aber dennoch langfristig frische Kräuter im Haus haben wollen. "Ruth" versorgt seine Kräutertöpfchen mit Licht, frischem Wasser und gegebenenfalls zusätzlichen Nährstoffen.

Kräuterregal "Ruth": Funktional und dekorativ

Das viereckige Regal kann an die Wand montiert werden, steht aber auch dank hölzernem Boden sicher auf dem Küchenboard oder Kühlschank. Auch in dunklen Ecken und ohne ständig gießen zu müssen, so das Versprechen, gedeihen im Pflanzsystem bis zu vier verschiedene Kräutertöpfe, aber auch kleinere Salate oder Tomatenstauden.

Per USB-Kabel oder herkömmlichen Stromstecker wird das System mit Energie versorgt. "Ruth" spendet per montierter LED-Lichter Tageslicht von oben. Von unten kommt aus einer verdeckten Röhre kontinuierlich Wasser, bedarfsgerecht über eine programmierbare Pumpe. So sollen die Kräuter über einen längeren Zeitraum am Leben bleiben, ohne dass sie am Fenster stehen müssen.

"Der Vorteil gegenüber den klassischen Wassertöpfen: Das Wasser hier ist stets in Zirkulation und wird dadurch mit Sauerstoff angereichert." Studentin Teresa Schmitt

Es soll nicht nur funktional, sondern auch dekorativ sein. Das vor allem ist die Innovation. Deshalb wird der Holzrahmen auch hand-geflammt mit dem Gasbrenner.

Idee wurde bei Business-Wettbewerb geboren

Entstanden ist "Ruth" im Rahmen eines Business-Wettbewerbs an der Universität Erlangen-Nürnberg. Der Name soll eingedeutscht steht für das Englische "root", also Wurzel. In elf Wochen, so die Vorgabe, musste alles fertig sein. "Wir saßen eigentlich fast täglich zusammen, haben konzipiert, eine Homepage erstellt, 'Ruth' auf Instagram gebracht und Finanzierungspläne geschrieben.", so das Erfinder-Team. Mit Erfolg. Das Pflanzsystem funktioniert und bewässert seine "Insassen" bis zu zwei Wochen, ohne dass groß eingegriffen werden müsste.

Tester stellen "Ruth" auf den Prüfstand

20 „Ruths“ haben die vier kreativen Köpfe mittlerweile gebaut. Testpersonen haben die Pflanzregale für jeweils 50 Euro gekauft, prüfen das System jetzt daheim auf Herz und Nieren.

"Wir warten auf die Rezensionen, wir sind offen für alle Vorschläge, wir wollen 'Ruth' weiter verbessern." André Schweigert, Miterfinder

Je mehr Interessenten es gäbe, umso günstiger lasse sich das nachhaltige Regal künftig produzieren. Wer weiß, so die Hoffnung der Erfinderinnen und Erfinder, vielleicht geht "Ruth" ja bald in Serie. Für Fans frischer Kräuter mit wenig Platz könnte das spannend sein.