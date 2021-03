Immer dienstags in Würzburg: die Dienst-Tag-Demos

Der Applaus für Pflegekräfte zu Beginn der Corona-Pandemie ist verhallt. Doch es gibt weiterhin Verbesserungsbedarf, was die Bedingungen in der Pflege angeht. Deshalb demonstrieren seit einem halben Jahr Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen, der Pflege und der Behindertenhilfe jeden Dienstag um 17 Uhr in Würzburg. Unter dem Motto "Dienst-Tag für Menschen" fordern sie bessere Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer in helfenden Berufen. Dafür erhalten sie inzwischen auch viel Rückhalt aus der Politik. "Die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) war schon zweimal dienstags in Würzburg mit dabei", sagte Johannes Spielmann, der Vorstand der Blindeninstitutsstiftung Würzburg.

Pflege-Personal in München zieht nach

Die Initiative für die "Dienst-Tag"-Kampagne kam von Arbeitgeberseite: Annette Noffz (Stiftung Bürgerspital zum Heiligen Geist), Walter Herberth (Stiftung Juliusspital Würzburg) und Johannes Spielmann (Blindeninstitutsstiftung) unterstützen die Belange ihrer Belegschaften und nehmen selbst an den Kundgebungen teil. Bisher beschränkten sich die Demonstrationen auf Würzburg, demnächst macht das Aktionsbündnis jedoch den Schritt nach München. In der bayerischen Landeshauptstadt organisiert die Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz am 23. März erstmals eine Demonstration unter dem gemeinsamen Titel "Dienst-Tag für Menschen" auf dem Rotkreuzplatz. Weitere wöchentliche Demonstrationen sind geplant.

Am ersten Aktionstag in München wird eine Delegation aus Würzburg die Kundgebung unterstützen. "Barbara Stamm (CSU) wird uns nächste Woche in München begleiten, wenn die drei Führungskräfte von Juliusspital, Bürgerspital und Blindeninstitutsstiftung bei der ersten Münchner Demo dabei sind. Ihr ist es wirklich ein Herzensanliegen, da auch dabei zu sein. Sie kommt nach München und wird in München am Rotkreuzplatz mit demonstrieren", berichtete Spielmann.

Chef des Blindeninstituts: Bewusstsein für Verbesserungen bei Pflegeberufen gestiegen

Im Gespräch mit dem BR zog Johannes Spielmann eine positive Zwischenbilanz der Kampagne. Auf die Frage, ob sich seit Beginn der Dienst-Tag-Demos etwas verbessert habe, antwortete er: "Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das Bewusstsein gestiegen ist, dass sich etwas ändern muss." Außerdem berichtete Spielmann: "Wir konnten seitdem schon viele Gespräche führen mit Politikerinnen und Politikern der unterschiedlichsten Ebenen: Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, die auch die Weichen stellen - damit in Zukunft die Pflege und die helfenden Berufe eine andere Bedeutung in unserer Gesellschaft bekommen."

Beschäftigte fordern bessere Bezahlung und höhere Wertschätzung

Spielmann zufolge fühlen sich viele Pflegekräfte und Menschen in den helfenden Berufen übersehen und fordern eine echte Wertschätzung und Anerkennung im Beruf. Diese drücke sich in einem gutem Gehalt aus, aber auch in guten Arbeitsbedingungen, wie etwa in freien Tagen oder einer früheren Altersteilzeit. Was die Corona-Hilfen der Bundesregierung angeht, so seien diese laut Spielmann für Pflegekräfte unterschiedlich verteilt worden. In der Behindertenhilfe hätten sie quasi keine Rolle gespielt. "Ich denke, das sind Tropfen auf den heißen Stein. Was es braucht, ist wirklich ein klares Zeichen, einen Wendepunkt", erklärte er und fuhr fort: "Da gibt es zum Beispiel die Forderung eines Einstiegsgehalts von mindestens 4.000 Euro. Auch unsere Überzeugung ist: Es braucht ein klares und deutliches Signal! Und diese Corona-Hilfen sind nur etwas einmaliges gewesen, eben wie ein Tropfen auf einem heißen Stein."