Immenreuths Bürgermeister ist noch nicht aus dem Schneider

Nachdem Immenreuths Bürgermeister Heinz Lorenz wegen Untreue zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt worden ist, setzt die Landesanwaltschaft nun das Disziplinarverfahren gegen den Kommunalpolitiker fort. Gegebenenfalls sei auch eine Anordnung vorläufiger Maßnahmen zu prüfen, sagte ein Sprecher auf BR-Anfrage.

Lorenz ist seit eineinhalb Jahren krankgeschrieben

Der Bürgermeister ist nach wie vor im Amt, aber seit eineinhalb Jahren krankgeschrieben. Er bezieht das volle Gehalt. Die Prüfungen der Landesanwaltschaft könnten zu einer Kürzung der Bezüge, einer Suspendierung bis hin zur Amtsenthebung führen. Zu den konkreten Ermittlungen äußerte sich der Sprecher nicht.

Der zweite Bürgermeister von Immenreuth, Josef Hecht, hatte am Donnerstag am Rande der Gerichtsverhandlung in Tirschenreuth angedeutet, dass es offenbar noch eine ganze Reihe weiterer Vorwürfe gegen Lorenz gebe, die disziplinarrechtlich relevant wären.

"Ich kann mir vorstellen, dass dann die Einzelheiten bekannt gegeben werden. Das wäre mir wichtig, dass die Bevölkerung sieht, was noch alles dahintersteckt." Immenreuths 2. Bürgermeister Josef Hecht

Wie lange die Ermittlungen der Landesanwaltschaft gegen Heinz Lorenz andauern werden, konnte der Sprecher nicht abschätzen. Im Falle einer Amtsenthebung müssten die Immenreuther innerhalb von drei Monaten einen neuen Bürgermeister wählen. Das könnte aber auch erst bei der regulären Kommunalwahl 2020 stattfinden, je nachdem, wann das Disziplinarverfahren zum Abschluss kommt.

Lorenz war am Donnerstag vom Amtsgericht Tirschenreuth wegen Untreue zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Er hatte sich unter anderem in seiner Funktion als Kämmerer und Personalsachbearbeiter der Gemeinde Immenreuth Gelder ausbezahlt, die ihm nicht zustanden.