Immenreuther Bürgermeister sagt umfassend vor Gericht aus

Seit heute Vormittag steht der Bürgermeister von Immenreuth, Heinz Lorenz, vor Gericht. Der 44-Jährige sagt umfassend aus zu den Vorwürfen, die ihm die Staatsanwaltschaft Weiden macht. Demnach habe er Überstunden ausbezahlt, obwohl er sie nicht geleistet habe. Außerdem soll er Steuerschulden des SV Immenreuth aus dem Gemeindesäckel bezahlt oder Erschließungsarbeiten für ein Baugebiet veranlasst haben, obwohl die Grundstücke noch nicht der Gemeinde gehörten.

Aufarbeitung von Altfällen

Am Vormittag ging es um die Überstunden. Lorenz begründet die Abrechnungen mit einer sehr hohen Arbeitsbelastung in der kleinen Gemeindeverwaltung. Er habe als Kämmerer seit 2007 sehr viele Altfälle zum Teil aus den 90er-Jahren aufarbeiten müssen. Zudem seien Campingplatz und Skilift ausgegliedert worden und er als Sachbearbeiter hätte sich komplett um den Aufbau dieser Gesellschaften kümmern müssen. Dazu gehörten seinen Aussagen nach auch eine Vielzahl von Arbeiten. Laut Lorenz musste er zum Beispiel die Kasse am Campingplatz sieben Tage die Woche morgens auf- und abends zusperren. Dazu kam der Ausbau des Kioskbetriebs.

Überstunden im Homeoffice

Er habe abends auch viel von einem Heimarbeitsplatz aus gemacht, so Lorenz. Weder Gemeinderat noch Aufsichtsbehörde hätten ihm bis zur Anklageerhebung verboten, sich die Überstunden auszubezahlen. "Ich hab gedacht, das passt so, das ist in Ordnung", so Lorenz vor Gericht, vor allem weil er auch für Kollegen die Überstunden abgerechnet habe. Die Überstunden hat er pauschal abgerechnet, damit es sich steuerrechtlich lohne. "In einer kleinen Gemeinde fallen so viele Arbeiten an, die man in der normalen Arbeitszeit gar nicht schaffen kann", sagte Lorenz und sparte auch nicht mit Vorwürfen an Gemeinderatsmitglieder oder Vorgänger im Amt des Kämmerers, deren Altfälle er in "Kleinstarbeit" aufarbeiten hätte müssen. Zudem hätte es immer Personalnot in der Gemeindeverwaltung gegeben.

Gesundheitliche Probleme durch zu viel Arbeit

Durch die Arbeitsüberlastung seit 2014, auch als Bürgermeister der 1.800-Seelen-Gemeinde, hätte seine Gesundheit nicht mehr mitgemacht. Im September 2017 sei ein Zusammenbruch erfolgt. Seitdem ist der Bürgermeister nicht mehr im Dienst, sondern krank geschrieben. Auch zu den anderen Vorwürfen will er sich heute noch äußern. Am Nachmittag soll dann der geschäftsleitende Beamte aussagen, der die Ermittlungen ins Rollen brachte.

Vor seiner Zeit als Bürgermeister war Lorenz Beamter auf der Stelle des Kämmerers in Immenreuth. Die Anklage berichtet auch von vielen Überstunden aus den Jahren 2011 und 2012, die aber verjährt sind.

Schaden von rund 65.000 Euro

Insgesamt ist der Gemeinde ein Schaden von rund 65.000 Euro entstanden. Die CSU-Fraktion hatte den Bürgermeister im Oktober 2017 aus ihren Reihen ausgeschlossen und brachte die Unregelmäßigkeiten so an die Öffentlichkeit. Gegen den Bürgermeister wird bis Anfang Februar am Amtsgericht Tirschenreuth verhandelt.