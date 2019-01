Immenhof-Neuverfilumg bringt schwäbisches Gestüt ins Kino

"Trippeltrappel Pony" – diese Melodie kennen viele Ältere noch aus dem Fernsehen – es ist die Titelmusik der Immenhof-Filme. Bis heute gelten die Geschichten rund um die Mädchen vom Ponygestüt als Kult. Gefilmt wurde damals, in den 50erJahren, nahe der Ostsee – ab sofort aber liegt der Immenhof ein bissl weiter südlich, nämlich in Allmannshofen bei Augsburg. Dort ist ein Teil der neuen Immenhof-Verfilmung, die heute in die Kinos kommt, gedreht worden. In den Hauptrollen zu sehen sind Heiner Lauterbach als Bösewicht, Max von Thun und Nachwuchstalent Leia Holtwick.

Schwaighof in Allmannshofen perfekte Kulisse für Kinofilm

Eigentlich werden hinter der hohen Mauer des altehrwürdigen Schwaighofs in Allmannshofen edle Sportpferde gezüchtet, im vergangenen Sommer aber hat das weitläufige Gestüt den Ponys vom Immenhof gehört. Produzent Frank Meiling und die Münchner Regisseurin Sharon von Wietersheim hatten lange nach der passenden Location gesucht, der Schwaighof war schließlich ein Tipp von Bekannten, und passte "perfekt", sagte Meiling dem BR.

Dreharbeiten für Immenhof "eine Art von Ausnahmezustand"

Die Hofbesitzer, Hanni und Ulrich Zeising, haben den fertigen Film bereits vor dem Kinostart gesehen und freuen sich, dass ihr Hof so "schön in Szene gesetzt worden" sei, "es war schon toll, die Fassade des Hauses mal so groß auf der Kinoleinwand zu sehen", sagte Hanni Zeising dem BR. Sie freut sich darüber, dass etliche ihrer eigenen Zuchtpferde auch im Film zu sehen sind. Auf den großen Anruf aus Hollywood werde sie aber nicht warten, meint die Pferdeexpertin schmunzelnd. Die Dreharbeiten im Juli mit der großen Filmcrew seien organisatorisch schon eine Art von Ausnahmezustand gewesen, meint Zeising, weil der normale Betrieb auf dem Hof ja weitergehen musste. Trotzdem habe es "viel Spaß gemacht", auch den jungen Schauspielerinnen zuzusehen, die "ein unheimliches Gespür" für die Pferde an den Tag gelegt hätten, meint Zeising. Für Besucher geöffnet ist der Hof nur am Tag des offenen Denkmals.