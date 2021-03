Immaterielles Kulturerbe: Wie eine Familie ein Jurahaus rettet

Die Jurahäuser gehören seit Kurzem zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands. Ihr Baustil war über Jahrhunderte prägend im Altmühltal und den angrenzenden Regionen. Der Baustil steht für eine große Verbundenheit mit der Region, aber auch für alte Handwerkskunst.

Baumaterial nur aus der Umgebung

Die Jurahäuser passen hervorragend in die Landschaft rund um Eichstätt und das Altmühltal, denn ihr Baumaterial stammt ausschließlich aus der Gegend. Aus den heimischen Wäldern kommen die Hölzer für den Dachstuhl und für das Fachwerk der Wände. Die Bruchsteine für die Wände und die Kalkplatten für das Dach holen die Bauherren seit jeher aus den nahen Jurasteinbrüchen. Und sie zu verarbeiten, ist eben auch Teil des Kulturschatzes Jurahaus.

Denn mit diesem Dach ist eine ganz bestimmte Handwerkstechnik verbunden, erklärt Eva Martiny vom Jurahausverein: "Das fängt im Steinbruch an, wo diese dünnen Platten nur mit der Hand gebrochen werden können, und geht dann weiter bei der Verlegung des Dachs. Das ist alles Handarbeit. Diese Tradition des Legschieferdach-Deckens wird nur über die Praxis weitergegeben, wird nicht in den Berufsschulen vermittelt." Das sei eine jahrhundertealte Tradition, die jetzt gewürdigt werde und die nur erhalten bleibe, wenn auch die Häuser weiter bestünden, so Martiny.

Legschieferdach als Erkennungsmerkmal

Die Jurahäuser haben keine Schnörkel, keine Vorsprünge oder Balkone. Sie wirken mit ihren vielen, kleinen Fenstern recht gedrungen, sind aber innen hell und warm. Über acht Jahrhunderte waren die Jurahäuser der dominierende Baustil im nördlichsten Teil Oberbayerns, im Altmühltal und den angrenzenden Gegenden. Noch im 20. Jahrhundert hat man so gebaut.

Doch heute muss man beinahe nach dieser Bauform suchen. Rund 3.000 Jurahäuser gibt es noch. Viele sind regelrecht verfallen, aber es gibt auch wunderschöne Exemplare, darunter herrschaftliche, große Ensemble. Vorwiegend sind Jurahäuser aber kleinere Bauten. Gemein ist ihnen jedoch das Legschieferdach. So wird ein relativ flaches Dach genannt, das mit Kalkplatten, oft auch als "Legschiefer" bezeichnet, eingedeckt ist. Die schweren Steine halten auf dem Dach von selbst.

Jurahausverein hilft Bauherren

Eines der verfallenen Jurahäuser wieder in Stand zu setzen, kostet viel Engagement, Zeit, Sachverstand und eine bis zu sechsstellige Summe. Dennoch finden sich zunehmend Menschen, die bereit sind solche Bauwerke aufwändig zu restaurieren. Dabei helfen etwa der Denkmalschutz, aber auch der Jurahausverein. Er bietet Bauherren Workshops und Vorträge und unterstützt mit vielen Tipps. Für Architekturinteressierte bietet er immer wieder Tage der offenen Jurahäuser und unterhält eine Homepage mit vielen Fotos der Häuser.

Jurahaus als Ferienquartier

Christian Meixner und seine Frau Sabina sind Mitglieder im Jurahausverein. Ihr Jurahaus, das "Bengel-Anwesen" in Hofstetten im Kreis Eichstätt, haben sie zum Großteil in Eigenregie restauriert. Acht Jahre lang hat die Familie in das Bauwerk aus dem 18. Jahrhundert investiert, den Keller freigelegt, die Fenster neu gesetzt, das Dach neu eingedeckt. Seit kurzem ist das Gebäude nun fertig und wartet auf Nutzer. Nach der Pandemie will es die Familie als Ferienhaus vermieten.

Neuer Titel als Signal

Über die Aufnahme der Jurahäuser in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes freut sich auch der bayerische Heimatminister Albert Füracker (CSU). Er nennt sie einen bayerischen Kulturschatz. Von der Auszeichnung erhoffen sich die Meixners und der Jurahausverein mehr Wahrnehmung für diesen einzigartigen Baustil. Sie wünschen sich, dass sich noch mehr Bauherren trauen, in Jurahäuser zu investieren, sie zu restaurieren und darin zu leben.

Eva Martiny vom Jurahausverein begreift den Titel aber auch als starkes Signal an die Politik und hofft: "Dass man die Entscheider in die Pflicht nimmt, vor allem die untere Denkmalschutzbehörde, dass man dort deutlich mehr darauf schaut, dass die Jurahäuser nicht verfallen, dass sie saniert werden, dass man die Eigentümer in die Pflicht nimmt, eben nicht zuzuschauen, wie diese Häuser verkommen."

Mit seinem Jurahaus, dem "Bengel-Anwesen" in Hofstetten, ist das Ehepaar Meixner sehr zufrieden. Sie würden die Mühen der Restauration auch erneut auf sich nehmen. "Denn bei all der Arbeit hebt man einen Schatz!" Nur eines steht für Christian Meixner fest: Würde er heute seine Frau noch einmal zu so einem Vorhaben überreden wollen, würde der Rosenstrauß größer ausfallen.