Imkern liegt in Niederbayern im Trend: Fünf Prozent Zuwachs

200 neue Mitglieder zählt der Bezirksverband der niederbayerischen Imker, das hat der Bogener Otto Kötterl, erster Vorsitzender des Bezirksverbandes niederbayerischer Imker, dem BR im Gespräch gesagt. Insgesamt gibt es rund 5.000 Imker in Niederbayern. Besonders junge Menschen interessieren sich für das Imkern. "Wer in ein Bienenvolk hinein geschaut hat, der ist fasziniert. Das ist beinahe ein Wunder. Ich bin selber jedes Jahr, wenn ein Bienenvolk nach dem Winter überlebt, fasziniert.", so Kötterl. Aber auch Rentner, die sich ein neues Hobby im Ruhestand suchen, imkern jetzt.

Überall Zuwächse - Passau Imkerhochburg

Absolute Imkerhochburg ist Passau mit rund 1.300 Imkern, gefolgt vom Kreisverband Rottal-Inn mit 700 Mitgliedern. Aber auch in Straubing, Regen oder Kelheim - überall gebe es nach Zuwächse an Neuimkern.

Trend zur Natur in Bevölkerung verbreitet

Geht es nach Kötterl, findet in der Bevölkerung generell ein Trend hin zur Natur statt. Doch wie passen die vielen Berichte über das Bienensterben mit einem Zuwachs der Imker zusammen? Beim Bienensterben handle es sich nach Kötterl nicht um die Honigbiene, die von Imkern gezüchtet wird. Dagegen sei die Wildbiene gefährdet, da sie keinen Imker und somit keinen Schutz habe.

Imkervereine als professionelle Unterstützung

Wichtig für Kötterl ist, dass die neuen Imker einen Imkerverein beitreten und dort Hilfe bekommen, wie beispielsweise bei der Einfütterung oder Behandlung gegen Milben. Voraussetzungen zum Imkern gibt es nicht - nur allergisch gegen Bienenstiche sollte man nicht sein.