Imker leiden unter schlechtem Wetter

Imker Josef Gruber aus Schwarzach am Main öffnet einen der 40 Bienenstöcke, die auf seinem Grundstück in der Nähe von Schwarzach am Main stehen. Der 79-Jährige hält seit 33 Jahren Bienen. Mittlerweile pflegt er 40 Bienenvölker gemeinsam mit seinem Sohn. Jedes Bienenvolk zählt bis zu 50.000 Tiere.

Honig-Ausbeute fällt heuer bescheiden aus

Die Honig-Ernte hat Gruber heuer schon Mitte Juli abgeschlossen – und sie fällt bei ihm so schlecht aus wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nahezu überall in Bayern ist das der Fall. Gerade einmal ein Drittel der Erntemenge von guten Honig-Jahren werden die bayerischen Imker diesmal eingefahren, bestätigt Peter Maske aus Schwarzach. Maske ist Präsident des Deutschen Imkerbundes und zugleich Vorsitzender der 3.000 unterfränkischen Imker.

Ungünstiges Wetter im Frühling

Zwei Wochen Nachtfrost und tagsüber nur zwölf Grad waren es im Mai – die Pflanzen gaben in dieser Zeit keinen Nektar ab. Auch die Linde hat heuer nicht geblüht, weil sie nach dem Trockensommer 2018 zu wenig Grundwasser hatte. Von dem sogenannten Zementhonig, dem Melezitose-Honig mit Dreifach-Zucker, sind die Imker in Unterfranken heuer verschont geblieben, berichtet Maske. Melezitose-Honig entsteht, wenn Bienen statt Nektar Honigtau sammeln und in ihren Waben einlagern. Honigtau wird unter anderem von Blattläusen produziert.