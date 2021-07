Imker-AG aus Dinkelscherben gewinnt Biodiversitätspreis

Große Freude an der Helen-Keller-Schule in Dinkelscherben: Als einzige Schule in Schwaben ist das sonderpädagogische Förderzentrum mit dem Biodiversitätspreis des bayerischen Umweltministeriums ausgezeichnet worden - und zwar für seinen Bienenlehrpfad, der direkt oberhalb des Schulhofes beginnt.

Hinter dem Schulhof summt es

Die umliegenden Büsche und Bäume sind von tausenden Bienen bevölkert, sie alle stammen aus den fünf Bienenstöcken der AG "Imkern". Auf dem Bienenlehrpfad begrüßt die Biene Helen die Besucher. In kindgerechter Gestaltung erklären die Infotafeln entlang des Pfades die Anatomie der Biene und die Arbeitsaufteilung in einem Bienenstock. Konzipiert hat den Pfad Schulleiter und Hobbyimker Marvin Foglstaller vor drei Jahren.

Schülerinnen und Schüler kümmern sich um den Bienenlehrpfad

Gepflegt wird er seither von den Schülerinnen und Schülern der AG, die alles rund um die Bienen erledigen: "Man muss smokern, man muss das Wachs wegmachen von den Bienen und daneben machen wir unseren Pfad", erklärt Schüler Pascal. Die AG ist sehr beliebt bei den Kindern, die Plätze sind rar. Immer zwei Personen kümmern sich um einen Bienenstock. Weil im kommenden Schuljahr zwei zusätzliche Stücke kommen, kann die AG etwas wachsen.

Kinder haben keine Angst vor Bienen

Seit drei Jahren sind die Bienen an der Helen-Keller-Schule, seitdem haben viele Schülerinnen und Schüler mit ihnen gearbeitet: "Mir gefällt das sehr gut und ich habe nicht so arg Panik, aber Gott sei Dank tragen wir einen Schutz, damit uns nichts passiert", berichtet Schüler Luca.

Nachhaltiges Bewusstsein für die Natur

Betreut werden die Schülerinnen und Schüler von Fachlehrer Martin Traumüller. Er unterrichtet eigentlich Werken, ist aber seit vielen Jahren selbst Imker. Nach Unterrichtsschluss kümmert er sich um die Schulbienen. "Das ist das Nachhaltigste, war wir hier an der Förderschule tun: Der Blick für die Natur und für diese Insekten, der ist schon mal gegeben", schildert Traumüller.

Den Kindern wird die Faszination des Imkerns vermittelt

Der Honig aus der Schulimkerei ist ein Verkaufsschlager. Gegen eine Spende gibt's die Gläser im Sekretariat - wenn nicht schon alles weg ist. Für Schulleiter Marvin Foglstaller ist der Bienenlehrpfad ein Herzensprojekt: "Die Arbeit mit den Bienen ist einfach sagenhaft", erzählt er, "diese Faszination auf die Kinder zu übertragen und dann den Glanz in den Augen der Kinder zu sehen: für mich ist das jeden Tag immer wieder schön". Der Bienenlehrpfad ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich und die Mitglieder der Imker AG bieten auf Nachfrage auch Führungen zu "ihren" Bienen an.