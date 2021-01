Imbissbuden-Betreiber greift Kollegen mit Messer an

Wie die Münchner Polizei am Sonntag meldet, kam es am Donnerstagabend in München-Ramersdorf zu einem Messerangriff. Zwei Betreiber einer Imbissbude im Alter von 36 und 46 Jahren waren nach Polizeiangaben wegen finanzieller Angelegenheiten in Streit geraten, worauf einer der beiden laut Polizei zum Messer griff.

36-Jähriger greift Kollegen an

Der 36-Jährige soll demnach mit einem Messer in Richtung seines Kollegen gestochen haben. Dieser konnte nach Polizeiinformationen dem Stich ausweichen und soll mit einer Hand in die Messerklinge gegriffen haben. Ein 38-jähriger Mitarbeiter, der sich ebenfalls im Imbiss befand, schritt ein und verhinderte weitere Angriffe, wie die Polizei mitteilt. Der 46-Jährige verständigte den Notruf.

Mordkommission ermittelt

Die Polizisten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen. Durch den Griff in die Messerklinge erlitt der Imbissbetreiber zum Teil tiefergehende Schnittverletzungen an der Hand, welche operativ im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Ermittlungen hat die Münchner Mordkommission übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I erließ die zuständige Ermittlungsrichterin einen Haftbefehl wegen eines versuchten Totschlags gegen den 46-Jährigen. Gegen den 36-jährigen Tatverdächtigen wurde auf Antrag des Ermittlungsrichters Haftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.