Im Zeichen des Krieges: Die Pfingstbotschaft der Kirchen

Am Sonntag feiern Christen das Pfingstfest. Das Fest des Heiligen Geistes, der, so die biblische Überlieferung 50 Tage nach Ostern über die erste christliche Gemeinde ausgegossen wurde. Deshalb spricht man an Pfingsten auch vom Geburtstag der Kirche. Für die Bischöfe steht an diesem Fest vor allem die Hoffnung auf Frieden in der Ukraine im Mittelpunkt ihrer Botschaft.

Pfingstbotschaft unvereinbar mit Nationalismus und Hass

An Pfingsten werde das Heil für alle Menschen verkündet, so der Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx, der am Sonntag im Liebfrauendom predigen wird. Deshalb sei die Pfingstbotschaft unvereinbar "mit Nationalismus, mit Hass gegen andere, mit Ausgrenzung und Unterdrückung", sagt der Münchner Erzbischof. Er sieht eine Welt, die sich immer stärker "zum Imperialismus, zu Eroberungsfantasien, zur Beherrschung anderer" bewege. Dazu stehe Pfingsten im Widerspruch. An diesem Tag richte sich "der universale Blick auf alle Völker, alle Kulturen, auf die ganze Schöpfung".

Der Geist Gottes könne die Welt verändern, davon ist die Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland Annette Kurschus überzeugt. Mitten in der Lähmung von Furcht und Ratlosigkeit setze Pfingsten ein Zeichen der Hoffnung. "Gottes Geist kann das Unmögliche möglich machen", meint auch der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in seiner Pfingstbotschaft. Er habe die Hoffnung, dass auch dort, wo jetzt - wie in der Ukraine - der Tod zu regieren scheine, am Ende das Leben siegen werde.

Bedford-Strohm fordert Abkehr von kirchlicher Nabelschau

Das Pfingstfest gilt auch als Geburtstag der Kirche, einer Kirche, die gegenwärtig vor allem mit sich selbst beschäftigt ist. Angesichts der Erschütterungen, die die Kirche erlebe, "sollten wir dem pfingstlichen Geist trauen", meint Kardinal Marx. Eine Reform der Kirche habe "nichts mit 'Abschaffen' und 'Anpassen' zu tun oder mit einer rein negativen Sicht der Vergangenheit", so Marx. Vielmehr sei damit die Hoffnung verbunden, mit dem Schatz der Tradition Neues zu wagen, "das uns vom Geist Gottes gezeigt wird".

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm forderte im Bayerischen Rundfunk eine Abkehr von der kirchlichen Nabelschau. "Ich wünsche mir, dass wir als Kirche Allianzen der Solidarität mit anderen Gruppen bilden, dass wir aus unseren Mauern rauskommen. Dass wir mit Menschen ins Gespräch kommen, die bei uns leben und vielleicht wenig Beziehung zur Kirche haben. Wir müssen unsere Blase verlassen und rausgehen und sehen, was brauchen die Menschen", sagt Bedford-Strohm.

Pfingsten ist nach Ostern und Weihnachten das dritte große Fest im Kirchenjahr. Bayerns Protestanten feiern traditionell am Pfingstmontag einen Evangelischen Kirchentag auf dem mittelfränkischen Hesselberg.