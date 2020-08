Im Visier Linksradikaler: Der Hightech-Standort München

"Zerschneiden wir das Funknetz der technischen Herrschaft!" - Dieses Zitat findet sich auf einer Internetseite mit dem Namen "Zündlumpen". Gemeint sind wohl vor allem die neuen, im Aufbau befindlichen 5G-Netze der Mobilfunkanbieter – aber auch die Sendeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunksender.

Am frühen Morgen des 22. Mai dringen unbekannte Täter auf das Gelände des Bayerischen Rundfunks im Münchner Stadtteil Freimann ein und stecken den Sendemast in Brand. Die Programme des Bayerischen Rundfunks waren erst einmal nicht betroffen. Allerdings wurde der Handyempfang im Norden der Landeshauptstadt empfindlich gestört. Die Instandsetzung dürfte Monate dauern, der Schaden in die Millionen gehen.

Mehrere Anschläge in München

Wenige Wochen nach dem Anschlag auf dem BR-Gelände brannte es wieder in München, dieses Mal entzündeten die Täter einen Sendemast auf dem Gelände der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM). An der Konstruktion und dem Gebäude der Dachorganisation der privaten Radiosender in Bayern entstand ebenfalls ein Millionensachschaden.

Bereits einige Monate zuvor hatten Brandstifter an einem Mobilfunkmast im Perlacher Forst schon mal geübt, wie man eine Schaltanlage am besten entzünden kann. Und im Internet finden sich auf der Seite des "Zündlappens" Tipps, wie man am besten vorgeht bei solchen Straftaten. Auf Anfrage von report München wollten sich die Verantwortlichen nicht äußern.

Fotos tauchen im Internet auf

Das Internet spielt prinzipiell eine große Rolle bei Durchführung der Straftaten: Noch während die Feuerwehrleute letzte Glutnester des BR-Funkmastes löschten, tauchten schon die Fotos des Brandes auf Internetseiten französischer Linksextremisten auf. Europaweit brannten in den vergangenen Monate Funkmasten - über 100 solcher und ähnlicher Straftaten wurden in Frankreich, England und den Niederlanden von den Behörden registriert. Dazu heißt es auf einer weiteren Webseite, es sei wichtig, radikale Ideen über Ländergrenzen hinweg zu teilen.

Behörden bestätigen Recherchen

In Bayern ermittelt inzwischen eine Sondereinheit der Münchner Generalstaatsanwaltschaft – zuständig für die Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Es geht um Brandstiftung und "verfassungsfeindliche Sabotage".

Die Abteilung Staatsschutz des Münchner Polizeipräsidiums hat wenig Zweifel, dass die bislang unbekannten Täter in "linksextremistischen Kreisen" zu finden sind: "Aktuell ist hier unsere Kriminalpolizei am Ermitteln, das heißt im Bereich des Staatsschutzes ist hier das Kommissariat für politische Straftaten, die linksmotiviert sind, im Einsatz", so Polizeisprecher Werner Kraus.

Aufrufe im "Zündlumpen" und auf dem Netzwerk Indymedia lassen, "aufgrund der Aufrufe zur Begehung gleichgeartete Straftaten in linksextremen Medien", diesen Schluss zu, so Oberstaatsanwalt Dr. Klaus Ruhland von der Generalstaatsanwaltschaft München. Die Ermittlungen würden indes in alle Richtungen geführt.

Auch Bahngleise im Visier der Täter

Neben den Brandanschlägen auf Mobilfunkmasten gab es in den vergangenen Monaten weitere Taten. Alleine im Raum München wurden drei Anschläge auf Bahneinrichtungen verübt – gezielt auf Schaltanlagen, die Signale, Weichen und Schranken steuern. Und auch Kabelstränge an Gleisen haben die Täter im Visier. Dazu finden sich ebenfalls Hinweise im Internet: Dort wird zu "flammenden Spaziergängen entlang der Bahngleise" aufgerufen.

*In einer früheren Version wurde behauptet, dass das Indymedia-Netzwerk in Deutschland verboten sei. Das Verbot bezieht sich nur auf den Verein linksunten.indymedia. Wir haben dies korrigiert.