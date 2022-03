Im Visier der Pflanzen-Forscherinnen: Goldlack aus Veitshöchheim

Christine Hartmann ist mit Zollstock und Laptop unterwegs. Mehrmals pro Woche taucht sie ab in das Meer von "Erysimum". So wird der Goldlack auch genannt. Das ganze Gewächshaus der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau steht voll davon. 39 Sorten sind hier versammelt.

Neu-Züchtungen im Visier der Forscherinnen

Die Versuchsingenieurin und ihr Team nehmen seit November Neuzüchtungen aus aller Welt ins Visier. Christine Hartmann will herausfinden, welche Sorten üppig und groß wachsen, wann sie zu blühen anfangen und welche Farben sie hervorbringen.

"Wir haben bei fünf verschiedenen Firmen angefragt, dass sie uns ihre Produkte schicken, und jetzt nehmen wir das Sortiment für die Gärtner unter die Lupe." Christine Hartmann, Versuchsingenieurin

Es geht um Produktqualität und Pflanzengesundheit. Im Gewächshaus wachsen die Neuzüchtungen unter idealen Bedingungen heran, bei acht Grad Temperatur. Die Höhe des Goldlacks ist für die Vermarktung wichtig. Große Gartencenter brauchen kleine, kompakt gewachsene Pflanzen, die lassen sich besser transportieren. Der Goldlack wird bis zu 40 Zentimeter hoch - solche Exemplare lassen sich besser in Gärtnereien an die Kundschaft bringen.

Ergebnisse gehen an Profi-Gärtner und Vermarkter

Christine Hartmann dokumentiert die Wuchshöhe und schaut auf das Wurzelwachstum. Auch sollten alle Pflanzen einer Serie gleichzeitig aufblühen, damit die Erwerbsgärtnerinnen und -gärtner sie zum gleichen Zeitpunkt verkaufen können. Den Blühfortschritt einer Serie hält die gelernte Zierpflanzengärtnerin in Fotos fest. Alle Versuchsergebnisse erscheinen in Fachpublikationen und auf der Homepage der Landesanstalt.

Goldlack oder Mauerblume: viele Namen für eine Pflanze

Goldlack ist auch unter den Namen Erysimum, Schöterich, Stockviole oder Mauerblume bekannt. Lange Zeit war die Pflanze nur in einem satt-glänzenden Sonnengelb zu haben - daher auch der Name. Das hat sich durch neue Züchtungen geändert. Der Goldlack leuchtet nun in warmen Tönen: von zitronengelb über knallig orange bis hin zu Bronze- und Lilatönen.

Als Frühblüher ein Geschenk für Insekten

Goldlack duftet betörend. Die robuste Pflanze blüht schon im März und damit besonders früh im Jahr - wenn das Nahrungsangebot für Insekten noch sehr dürftig ist.

"Er ist ein wahrer Bienenmagnet… Er zieht Bienen und andere Bestäuberinsekten magisch an." Christine Hartmann, LWG Veitshöchheim

Goldlack blüht auch besonders lang - bis in den Juni hinein. Die immergrüne Pflanze ist winterhart und kommt mit mageren, nährstoffarmen, durchlässigen Böden gut zurecht. Sie bevorzugt einen geschützten, sonnigen Standort. In ihrer Wildform findet man den Goldlack sogar auf und an Mauern - daher auch der englische Name "Wall flower", Mauerblume.

Frühblühende Stauden als Kombi-Partner im Beet

Wer selbst pflanzen möchte: Frühblühende Stauden passen am besten zum Goldlack. Stiefmütterchen, Primeln und Narzissen sind perfekte Partner - je winterhärter, desto besser.