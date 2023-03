Im Trend: Baumwart-Fortbildungen boomen in Mittelfranken

Kurse bis 2025 ausgebucht

Die Liste derjenigen, die auf einen Kursplatz warten, ist lang, erzählt Markus Heinz. Er leitet die Abteilung Pflanzenbau der Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Triesdorf. Bis 2025 sind die Kurse für die Baumwarte voll. Ähnliche Seminare gibt es an einigen wenigen Orten in Bayern, doch die Ausbildung hier sei einzigartig, sagt er. Hier in Triesdorf verfolgt sie außerdem eine lange Tradition: Von 1869 bis 1959 wurden hier in den Lehranstalten bereits Baumwarte ausgebildet. Als die Streuobstwiesen dann durch die Bebauung immer seltener wurden, stellte man die Ausbildung ein - bis sie 2012 wieder startete.

Schwerer Abschied am Ende des Kurses

Auch einige Frauen sind in diesem Kurs dabei: Landschaftsgärtnerin Klara Hoch ist eine von ihnen. "Mir gefällt es richtig gut! Man lernt viel und vor allem, was man die letzten Jahre alles falsch gemacht hat", lacht sie. Alle Teilnehmenden seien stets hochmotiviert, betont Kursleiter Simon Schnell. In jedem Jahr wachse die Truppe während des Seminars so sehr zusammen, dass der Abschied schwerfalle. 2015 hat Simon Schnell gemeinsam mit anderen Baumwarten deshalb den Verein Triesdorfer Baumwarte e. V. ins Leben gerufen: "Was sich daraus entwickelt hat, ist toll - eigentlich ein Netzwerk, das man nicht mehr wegdenken kann, weil jeder diese fachkundigen Leute braucht", so der Experte.