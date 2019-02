Im Streit Hausmeister mit Machete angegriffen

Laut Polizei hatte die Inhaberin einer Pension gestern Nachmittag festgestellt, dass die Sprinkleranlage beschädigt war. Sie machte einen 38-jährigen Bewohner dafür verantwortlich und zog den Hausmeister hinzu.

Mit Machete am Kopf schwer verletzt

Es kam zu einem Streit, bei dem der Bewohner den Hausmeister zunächst geschlagen und dann in sein Zimmer gezogen haben soll. Dort soll der Mann zu einer Machete gegriffen und damit auf den 37-Jährigen eingeschlagen haben. Das am Kopf schwer verletzte Opfer kam in eine Klinik. Hinzugezogene Spezialkräfte der Polizei nahmen den mutmaßlichen Täter in dessen Zimmer fest.