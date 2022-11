Im Spielecafé kommen die Generationen zusammen

Die Würfel fliegen, Karten werden gemischt, Plastikfiguren aufgestellt – es ist Spieleabend im Spielecafé der Generationen. Der übersichtliche Raum in Pfarrkirchen ist dicht gefüllt, an den Tischen sitzen unterschiedlichste Gruppen und spielen miteinander. Um sie herum aufgereiht: zahlreiche Gesellschaftsspiele, eingeteilt in unterschiedliche Kategorien, wie Denkerspiel oder Generationenspiel.

Zum Artikel: Die Kultur des Spielens

Mittendrin Kerstin Enghuber. Sie trägt wie alle Vereinsmitglieder ein gelbes Poloshirt mit kleinen Spielfiguren als Sigel oben links auf der Brust. Enghuber findet, dass Gesellschaftsspiele so viel mehr sind, als nur ein Spiel: "Sie bringen Menschen an einen Tisch. Man lernt sich kennen, kann neue Rollen ausprobieren. Gerade kooperative Spielen, da muss man sich dann gemeinsam eine Strategie überlegen, gegen das Spiel."

Spiele sollen verbinden

Vor allem würden Gesellschaftsspiele verbinden: Beim Spielen ist das Alter, die Herkunft oder die Hautfarbe egal. Und genau dieses Konzept kommt bei den Menschen an. Die Spieleabende sind voll, der Verein "Jung und Alt spiel e.V." hat mittlerweile über 150 Mitglieder. Mehr als hundert Spieleabende gab es schon. Der erste Abend hat Kerstin Enghuber noch ganz genau in Erinnerung. "Das war ganz aufregend! Diese Idee hat wirklich funktioniert", sagt Enghuber. "Zu sehen, wie die Leute Spaß hatten, einfach Spaß hatten."

Mehr als 1000 neue Spiele pro Jahr

Neben dem gemeinsamen Spielen, testen die Vereinsmitglieder auch die Spiele, schreiben Rezensionen und Verleihen das "Generationenspiel-Sigel". Das bedeutet: Der Verein bewertet Spiele anhand eigens erstellter Kriterien, ob diese von verschiedenen Altersstufen gespielt werden können. Solche Spiele erhalten dann das Sigel. Ursl Hackner ist 66 Jahre alt. Sie testet zum Beispiel die Spiele. "Ich muss bewerten, ob ich als Seniorin die Farben erkennen kann oder wie die Würfel sind", sagt Hackner. "So manche Spiele gehen nicht, weil ich die Farben nicht erkenne oder die Schrift viel zu klein ist."

An den Spieleabenden helfen dann die Ehrenamtlichen gerne mit den Spielregeln aus oder spielen einfach mit. Wer sich an die kniffligeren Spiele heranwagen will, die sogenannten "Kennerspiele", kann sich auch vorher ein Video auf der Homepage des Cafés anschauen. Dort werden die Regeln runtergebrochen und vereinfacht erklärt.

Preis von der Kanzlerin

Das besondere Konzept des Spielecafés gewann 2020 auch den Sonderpreis Startsocial der Ex-Bundeskanzlerin Angela merkel für Projekte mit hohem sozialen Engagement. Die Kanzlerin lobte dabei, dass "das gemeinsame Spiel auch den Zusammenhalt festigt. In den Familien, zwischen Jung und Alt, zwischen Menschen mit oder ohne Behinderung, mit und ohne Migrationshintergrund."