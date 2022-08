Im Sommercamp trifft sich die Jugend aus der Ukraine und Bayern

Die 16-jährige Valerjia aus Winnyzja in der Ukraine lebt bereits seit einem Jahr in Bayreuth und nimmt an dem Sommercamp in der Jugendherberge Bayreuth teil. Die junge Frau sieht das Camp als gute Möglichkeit, andere Ukrainerinnen und Ukrainer, aber eben auch junge Deutsche in Bayern kennenzulernen. Ukrainische Jugendliche seien Europa zugewandt, sagt Valerjia.

Ausflüge, Sport und ein gemeinsames Medienprojekt

Valerija ist eine von 28 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Sommercamps für ukrainische und bayerische Jugendliche, das am Montag gestartet ist. In der Jugendherberge treffen 28 junge Leute im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren zusammen. Sie sollen sich zum Beispiel über ihre jeweiligen Landeskulturen austauschen und Sprachbarrieren überwinden. Dazu unternehmen sie während ihres fünftägigen Aufenthalts in Bayreuth Ausflüge, arbeiten an einem gemeinsamen Medienprojekt und treiben Sport.

Begrüßung auf Deutsch, Englisch, Französisch und Ukrainisch

Bayerns Europaministerin Melanie Huml (CSU) besuchte das Sommercamp am Dienstag. Die Ministerin betonte, dass das Ferienangebot den Jugendlichen einen geschützten Raum bieten solle, in dem sie sich erholen und neue soziale Kontakte knüpfen könnten. Außerdem berichtete sie von ihrem Besuch in Kiew im Herbst vergangenen Jahres, wo ihr besonders die Europa-Begeisterung der Ukrainerinnen und Ukrainer aufgefallen sei.

Diese Begeisterung spüre sie auch bei dem Bayreuther Sommercamp. Huml musste auch gleich an einem Spiel zum Lernen der jeweiligen Sprachen teilnehmen. Auf Deutsch, Englisch, Französisch und Ukrainisch begrüßten die Teilnehmer die Ministerin, fragten, wie es ihr gehe, bedankten sich bei Melanie Huml und verabschiedeten sie.

Sommercamps in allen sieben Regierungsbezirken

Die ukrainisch-bayerischen Sommercamps finden in allen sieben Regierungsbezirken des Freistaats statt. Veranstaltet werden sie von der Stiftung Jugendaustausch Bayern zusammen mit dem Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) Bayern und dem bayerischen Landesverband der russischsprachigen Jugend in Deutschland (VRJD).