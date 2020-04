24.04.2020, 05:31 Uhr

Im Schulbus auf Abstand - geht das überhaupt?

Rund eine viertelmillion Schüler gehen in Bayern ab kommender Woche wieder in die Schule. Ein Teil von ihnen braucht für den Schulweg einen Bus. Noch ist aber unklar, was für Regeln dafür gelten – vor allem was den Abstand im Bus angeht.