Im Schlaf bestohlen - Diebe räumen Lkw leer

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte den abgestellten Lkw einer 29-jährigen Fahrerin fast vollständig ausgeräumt. Wie die Polizei Eggenfelden mitteilt, wurden Kosmetikartikel im Wert von 45.000 Euro gestohlen. Der Sachschaden an den aufgeschlitzten Planen wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Planen aufgeschlitzt und Europaletten herausgeholt

Am frühen Freitagmorgen bemerkte die tschechische Fahrerin den Diebstahl und zeigte ihn bei der Polizei an. Die Frau hatte ihren Sattelzug auf einem Parkplatz in Falkenberg neben der B20 abgestellt und im Führerhaus geschlafen. In der Nacht haben dann die Unbekannten die seitliche Plane des Sattelaufliegers aufgeschlitzt und die Heckklappen geöffnet. Sie entwendeten 15 Europaletten mit Paketen. "Am Ende war der Auflieger zu Zweidrittel leer", so ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Nun wird nach den Dieben gesucht: Wer am Tatort auffällige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Eggenfelden melden unter der Telefonnummer 08721/9605-0.