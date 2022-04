Im Schatten von Schloss Elmau: der G7-Gipfel und "Das Kranzbach"

Das Kranzbach heißt bei den Einheimischen im oberen Isartal immer noch Schloss Kranzbach. Es wurde vor über hundert Jahren von einer Londoner Adeligen als englisches Landhaus gebaut und erlebte eine wechselvolle Geschichte als Gäste- und Tagungshaus. Ein Hotelier aus Innsbruck hat es um das Jahr 2000 gekauft und als Fünf-Sterne-Hotel umgebaut.

Das Kranzbach als "Rückzugsort mit 100 Prozent Natur"

Es verkörpert so ziemlich das Gegenteil von dem, was Schloss Elmau nur wenige 100 Meter weiter im Tal darstellt. Der Besitzer Dr. Jakob Edlinger betreibt ein ähnliches Haus in der Steiermark und hat, wie er sagt, einen Rückzugsort mit 100 Prozent Natur geschaffen. "Wir haben ein gut nachbarschaftliches Verhältnis mit der Familie Müller-Elmau, aber ein gegensätzliches Unternehmenskonzept."