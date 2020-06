Im Rausch: Frau belästigt Jugendliche in Nürnberg

Eine Gruppe Teenagerinnen war in der Königstorpassage nahe dem Nürnberger Hauptbahnhof unterwegs. Dort lief ihnen eine unbekannte 39-Jährige hinterher, die sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einem Rauschzustand befand.

Unbekannte betatscht und schlägt 12-Jährige

Laut Polizei griff die unbekannte Frau einer 12-Jährigen aus der Gruppe an die Brust und den Hintern, schlug und zwickte sie und bot ihr Drogen an. Als eine 15-Jährige dem Mädchen helfen wollte, pustete die Angreiferin ihr in den offenen Mund und teilte mit, dass sie jetzt Corona hätte.

Tatverdächtige wird festgenommen und Haftrichter vorgeführt

Die Tatverdächtige wurde vor Ort von der Polizei festgenommen. Da die Frau offensichtlich keinen festen Wohnsitz hatte, wurde durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Haftantrag gestellt. Sie wird nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die 39-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern.