Im NSU-Komplex sind immer noch viele Fragen offen

Am 23. Juni 1999 räumt Mehmet O. auf. Tags zuvor hat sich der damals 18-jährige Deutschtürke einen Traum erfüllt: Er hat seine eigene Kneipe eröffnet, eine Pilsbar in der Nürnberger Südstadt. In der Herrentoilette entdeckt er eine Taschenlampe. Mehmet O., der seinen Namen nicht in den Medien nennen möchte, schaltet sie ein. Von da an ist es vorbei mit seinem Traum: Eine Explosion schleudert O. bis zur Eingangstür. Splitter dringen in seinen Arm ein. Er erleidet Schnittwunden.

In die Taschenlampe war ein Sprengsatz eingebaut. Das erfährt Mehmet O. später von Ermittlern. Nur weil die Rohrbombe nicht richtig zündete, habe er überlebt, sagen ihm die Beamten.

Erster NSU-Anschlag nicht aufgeklärt

Heute, 23 Jahre später, sind diese Ereignisse als "Taschenlampenanschlag" bekannt. Zugerechnet wird er der militant rechten Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU). Es dürfte ihr mutmaßlich erster Anschlag gewesen sein. Doch die Hintergründe der Tat sind bis heute unklar – wie so vieles im NSU-Komplex.

Opfer im Fokus der Ermittler

Mehmet O. schildert heute, die Ermittler hätten sich nach dem Anschlag im Jahr 1999 stark auf seine Person fokussiert. Er habe es so empfunden, als sei er nicht das Opfer, sondern der Schuldige, sagte O. in dem BR. Die Ermittlungen aber werden damals eingestellt. O. zieht weg aus Nürnberg, in seiner Heimatstadt fühlt er sich nicht mehr sicher. In den folgenden 14 Jahren passiert nichts.

Dann kommt die Wende: Im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München sagt ein Angeklagter überraschend aus, die NSU-Terroristen hätten ihm von dem Taschenlampenanschlag in Nürnberg erzählt. Mehmet O. bekommt daraufhin erneut Besuch von Ermittlern. Beamte des Bundeskriminalamts legen ihm Fotos vor. 115 Beschuldigte und Verdächtigte im NSU-Komplex sind darauf zu sehen. O. erkennt die Haupttäter: Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. Er kenne sie aus dem Fernsehen, sagt er den Ermittlern seinen Erinnerungen nach.

Die Unbekannte auf dem Foto

Doch hängen bleibt er bei einem anderen Bild: Er erkennt eine Frau. Sie geht ihm nicht aus dem Kopf. O. mutmaßt, sie habe seine Bar besucht. Die Ermittler notieren umgehend, wen Mehmet O. da identifiziert hat: Susann E., eine überzeugte Nationalsozialistin aus Sachsen und eine enge Freundin von Beate Zschäpe.

Ermittler schweigen

Doch von den Beamten erfährt O. nicht, wen er da erkannt hat. Man habe ihm nur gesagt, er solle nichts unternehmen, bis die Sache "geklärt" sei. Geklärt aber wird sie nie. Keiner der Beamten habe sich gemeldet, schildert er.

Mehmet O. erfährt erst später, durch Reporter des Bayerischen Rundfunks, dass er wohl das erste Opfer des NSU ist und, dass er eine wichtige Freundin der NSU-Terroristin Beate Zschäpe identifiziert hatte. Ob sie wirklich an dem Anschlag beteiligt war, ist nicht bekannt.

Aufarbeitung im Untersuchungsausschuss

Der Anschlag von 1999 soll nun in einem zweiten NSU-Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags beleuchtet werden. Bereits zwischen 2012 und 2013 hatte sich ein Untersuchungsausschuss des Landtages mit den NSU-Morden befasst. Von dem Anschlag auf Mehmet O. wusste man damals allerdings noch nichts. Im NSU-Prozess wurde der Anschlag trotz der eindeutigen Aussage nicht behandelt. Er wurde aus "verfahrensökonomischen Gründen" ausgeklammert.

Viele Fragen offen

Auf den geplanten Untersuchungsausschuss wartet deshalb jede Menge Arbeit. Denn noch immer sind viele Fragen im NSU-Komplex offen – nicht nur im Hinblick auf den Taschenlampenanschlag in Nürnberg:

Bis heute ist etwa unklar, wie die Mörder des NSU ihre Opfer ausgewählt haben. Ob sie Hintermänner und Helfer in Bayern hatten, wo die meisten Morde verübt worden sind. Konkret stellt sich diese Frage etwa im Fall des 2005 in München erschossenen Griechen Theodoros Boulgarides. Boulgarides hatte das Geschäft, in dem er erschossen wurde, erst wenige Tage vor seinem Tod eröffnet. Wie die damals in Zwickau wohnenden NSU-Mörder auf ihn aufmerksam wurden, ist bis heute ein Rätsel.

NSU gut vernetzt in Bayern

Sicher ist: Das Kerntrio des NSU, das aus Thüringen stammte und lange in Sachsen lebte, hatte enge Kontakte nach Bayern. Es reiste regelmäßig zu rechten Partys nach Nürnberg und Straubing sowie zu Aufmärschen nach Aschaffenburg oder München.

Der spätere NSU-Terrorist Uwe Mundlos versuchte zudem noch 1997, also ein Jahr, bevor er in den Untergrund ging, eine rechtsradikale Sammlungsbewegung aufzubauen: das "Nationalpolitische Forum/Vereinigte Rechte". Beteiligt waren Neonazis aus dem Allgäu, wie aus mehreren Briefen hervorgeht, die dem BR vorliegen.

Trotz derartiger Hinweise beharren deutsche Sicherheitsbehörden bis heute in der Öffentlichkeit darauf, dass das NSU-Kerntrio weitestgehend abgeschottet von der Neonazi-Szene agiert hat.

Rolle der Ermittlungsbehörden nicht geklärt

Auch die Rolle der Ermittlungsbehörden ist nicht bis ins Detail geklärt. Im NSU-Prozess wurde deutlich, dass die Nachrichtendienste und die Polizei über 40 sogenannte V-Leute im Umfeld des NSU platziert hatten. Also Neonazis, die dafür bezahlt werden, den Behörden Informationen zu liefern.

Auch der Bayerische Verfassungsschutz verfügte über entsprechende V-Leute. Allerdings hat Bayerns Verfassungsschutz schon im ersten Untersuchungsausschuss des Landtags wenig von seinem mutmaßlichen Wissen über den NSU und seine Verbindungen in den Freistaat offengelegt. Eine detaillierte Anfrage des Bayerischen Rundfunks ließ ein Sprecher mit Verweis auf den anstehenden Untersuchungsausschuss unbeantwortet.