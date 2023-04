Im Mauerwerk verborgen: Zweiter Gang in der Mindelburg entdeckt

Die Mindelburg steckt voller Geheimnisse. Nach der Entdeckung eines unbekannten Ganges im März ist nun eine zweiter bisher nicht bekannte Passage gefunden worden. Nur 20 Zentimeter groß ist die Öffnung, hinter der der Gang zum Vorschein kam. Betreten werden kann er also noch nicht. Mithilfe einer Kamera an einem Teleskopstab warfen der Leiter des Mindelheimer Stadtmuseums Markus Fischer und der Mindelheimer Kulturamtsleiter Christian Schedler in dieser Woche einen ersten Blick in den Gang. Aus dem zweiten Stock führt er nach unten. Fischer hatte das Gemäuer zuvor geöffnet, weil er bereits einen Hohlraum darunter vermutet hatte.

Zweiter Gang innerhalb weniger Wochen

Bei statischen Erkundungen im Zuge der Sanierung der Burg war bereits vor einigen Wochen ein ähnlicher Gang in der Außenmauer der Burg offengelegt worden, der das Erdgeschoss mit dem ersten Stock verbindet. Wie der jetzt neu entdeckte Gang befindet er sich an der Ostseite der Burg, die der unterhalb gelegenen Stadt Mindelheim zugewandt ist. Im Zuge zahlreicher Umbauten in der knapp 900 Jahre langen Geschichte der Burg wurde er nach etwa sechs Metern zugemauert. Laut Christian Schedler hat ihn vermutlich seit Jahrhunderten kein Mensch mehr betreten. Ob die beiden Gänge zusammenhängen oder einmal zusammenhingen, müsse noch erforscht werden.

Zweck der Gänge noch nicht abschließend geklärt

Die Gänge im Mauerwerk haben mutmaßlich einst Bedienstete eines früheren Burgherrn für Besorgungsgänge genutzt, sagte Markus Fischer dem BR. Sie könnten im Gefahrenfall aber auch als Fluchtweg gedient haben. Christian Schedler vermutet weitere Gänge im Mauerwerk der Burg, die im Zuge der Erforschung des Bauwerks gefunden werden könnten. Bekannt sind die Überreste kilometerlanger Fluchttunnel ins Tal. Die Zugänge zu diesen Fluchttunneln aber wurden noch nicht entdeckt.

Mindelburg soll Museum werden

Die Mindelburg wurde über mehrere Jahrzehnte von einem Verlag genutzt. Seit der im Sommer 2021 auszog, kann sie erforscht werden. Sie gilt als ältestes weltliches Ziegelbauwerk nördlich der Alpen und soll um das Jahr 1150 entstanden sein. In Laufe der nächsten Jahre soll aus der Mindelburg ein Burgmuseum werden.