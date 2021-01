Im Landratsamt Kulmbach gibt es am Telefon fünf Minuten Kultur

Trotz Corona gibt es im Landkreis Kulmbach Kultur, fünf Minuten lang und am Telefon: Jeden Dienstagnachmittag können sich Anrufer zwischen 15.00 und 18.00 Uhr beim Landratsamt melden und sich Mundartgedichte oder Geschichten vorlesen lassen. Auch Musik und eine fünf Minuten kurze Faschingssitzung werden telefonisch angeboten. Die Telefonnummer lautet 09221/707-150. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Landratsamtes.

Anrufe kommen bis aus Hamburg und Wien

30 Künstlerinnen und Künstler aus Stadt und Landkreis Kulmbach stehen dafür ehrenamtlich zur Verfügung. Seit Beginn der Aktion Ende November wurden 64 Kurzauftritte organisiert. Die fünf Minuten Kultur aus Kulmbach wurden von Anrufern bis aus Hamburg und Wien angefragt, berichtet Heike Söllner, Initiatorin des Projekts. Erfahrungsgemäß werden aus den fünf Minuten schon mal zehn, so Söllner weiter. Denn die Zuhörerinnen und Zuhörer nutzen die Gelegenheit, mit den Künstlern noch zu sprechen.

Künstler können wieder Kontakt mit dem Publikum aufnehmen

Die Kultur bereichere den vom Shutdown bestimmten Alltag, bestätigt Uschi Prawitz, die das Angebot bereits zweimal in Anspruch genommen hat. Für die Künstler dagegen sei es eine Gelegenheit, nach einem Jahr fast ohne Auftritte wieder in Kontakt mit dem Publikum zu kommen. Die fünf Minuten Kultur am Telefon werden über das Kulmbacher Landratsamt vermittelt. Sie sind kostenlos und werden voraussichtlich bis in den Februar hinein verlängert.