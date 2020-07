22.07.2020, 13:13 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Im Landkreis Rottal-Inn lebt ein seltener weißer Igel

In Massing (Lkr. Rottal-Inn) beherbergt ein Rentner ein seltenes Wildtier: Neben Hühnern, Gänsen und Katzen tummelt sich nämlich auch ein weißer Igel in seinem Garten. Am liebsten frisst das zutrauliche Tier Kaiserschmarrn.