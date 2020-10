Im Landkreis Mühldorf am Inn gelten neue Corona-Regeln

Die neuen Regelungen für Schulen und Kindergärten gelten ab Montag, alle anderen ab Freitag. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei 68 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Stand: 16.10, 0 Uhr). Die Infektionszahlen im Landkreis Mühldorf waren in den vergangenen Tagen rapide angestiegen, ein Großteil hat sich laut Landratsamt am Putenschlachthof in Ampfing infiziert.

Die Regeln der neuen Allgemeinverfügung

- Im öffentlichen Raum sollen sich nur noch fünf Personen aus verschiedenen Hausständen treffen, Personen aus dem eigenem Hausstand oder direkte Verwandte ohne Beschränkung der Personenanzahl. Gleiches gilt für den privaten Raum.

- Veranstaltungen wie Hochzeiten und Beerdigungen oder Vereinssitzungen sollen nur noch mit maximal 25 Personen innen und außen mit maximal 50 Personen durchgeführt werden.

- Es gilt eine Maskenpflicht an Bahnhöfen und Bushaltestellen.

- Für die Gastronomie gilt eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr. Das Abholen von Speisen und Getränken ist aber erlaubt.

- Besuchsbeschränkung in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen: Nur noch eine Person pro Patient oder Bewohner. Ausnahme bei Minderjährigen: Die dürfen im Krankenhaus von ihren Eltern oder Sorgeberechtigten besucht werden. Sterbebegleitung ist weiterhin ohne Einschränkungen möglich.

- Auswirkungen auf Schulen (gültig ab Montag, 19.10.): Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler, auch auf dem Platz, für alle Jahrgangsstufen und alle Lehrkräfte und sonstiges Personal. Alle 45 Minuten muss stoßgelüftet werden. Ausnahme: Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist keine Pflicht, weil der Landkreis vermeiden will, dass die Klassen wieder getrennt beschult werden müssen und die Familien weiter belastet werden. Derzeit gebe es keine Infektionen an der Schule, so rechtfertigt Landrat Max Heimerl diese Entscheidung.

- Maßnahmen für Kindertagesstätten (ab Montag, 19.10.): Maskenpflicht für Beschäftigte in geschlossenen Räumen. In allen Einrichtungen muss es feste Gruppen geben, damit keine Durchmischung stattfinden kann. Dies sei ohnehin schon in fast allen Einrichtung geschehen.

Die Allgemeinverfügung habe keine Auswirkungen auf kulturelle Veranstaltungen, Kino, Sport, Gottesdienste, Freizeitpark, Handel, Dienstleistung und Märkte. Wichtig sei nun, hier besondere Vorsicht walten zu lassen, sodass diese Veranstaltungen nicht zu zusätzlichen Infektionsherden werden, sagte der Mühldorfer Landrat Max Heimerl am Donnerstag in einer Pressekonferenz.