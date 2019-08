13.08.2019, 14:46 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Im Landkreis Ansbach werden Blühpaten dringend gesucht

Nach dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ bieten viele Landwirte in ganz Bayern Patenschaften für Blühflächen an – im Landkreis Ansbach werden für die Blumenwiesen noch viele Paten gesucht, so der Bayerische Bauernverband.