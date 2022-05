Im KZ ermordet: Hof erinnert an Widerstandskämpfer

80 Jahre nach der Ermordung des Hofer Widerstandskämpfers Ewald Klein im KZ Dachau erinnert nun die Stadt Hof mit einer Gedenktafel an ihn. Die Initiative zur Erinnerung an Ewald Klein ging von der Hofer Ortsgruppe der "Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten" (VVN) aus.

Gedenktafel für im KZ ermordeten Widerstandskämpfer

Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) brachte am Mittwochnachmittag die Gedenktafel an der Brücke in der Nähe des Hallenbads an. Diese Brücke trug bereits von 1945 bis 1948 den Namen des kommunistischen Widerstandskämpfers und sei dann in "Friedrich-Ebert-Brücke" umbenannt worden, erklärte Hofs Kulturamtschef Peter Nürmberger im BR-Gespräch.

Ähnlich wurde Ende der 40er Jahren auch mit der Erinnerung an zwei weitere Widerstandskämpfer umgegangen: Hans Merker und Philipp Heller. Nach ihnen waren, um sie zu ehren, unmittelbar nach Kriegsende Teile der Ernst-Reuter-Straße sowie das städtische Sportstadion benannt worden. Wenig später wurden die Namensgebungen allerdings wieder verändert.

Kein Herzversagen: Zeugen bestätigen Todesursache

Klein wurde als Mitglied der KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) 1939 verhaftet und starb am 25. Mai 1942 im KZ Dachau. Die offizielle Todesursache sei Herzversagen gewesen, doch Zeugen bestätigten später, dass der 43-jährige Klein mit einem Genickschuss getötet wurde. Die Hofer Stadtverwaltung plane zusätzlich zur jetzt angebrachten Tafel die Erinnerung an Ewald Klein noch auszubauen – allerdings erst nach der geplanten Sanierung der Friedrich-Ebert-Brücke, so Kulturamtschef Peter Nürmberger.

Die Hofer Ortsgruppe der VVN hat bereits vor Jahren begonnen, den Einsatz von mehreren Hofer Widerstandkämpfer stärker in die Öffentlichkeit zu tragen: So wurde der bislang einzige sogenannte Stolperstein in der Saalestadt vor dem ehemaligen Wohnhaus von Hans Merker verlegt, außerdem trägt ein kleiner Platz vor einer Hofer Schule den Namen der SPD-Widerstandskämpferin Rosa Opitz.