Im Krisenmodus: Mittelfränkische Krankenhäuser schlagen Alarm

Als "Dreifach-Wumms" bezeichnet Gerhard Sontheimer die Belastung, der sein Klinikverbund ausgesetzt ist: "Erlöse runter, Kosten rauf, Personal runter". Zwar habe der Verbund aufgrund der großen Fläche, die er versorge, seit der Gründung rote Zahlen geschrieben, doch mittlerweile liege das Defizit bei rund 20 Millionen Euro. Eine Größenordnung, die die kommunalen Träger, Stadt und Landkreis, so nicht mehr lange tragen können, wie Gerhard Sontheimer sagt. Seit 2018 ist er Vorstand von ANregiomed, mit drei Kliniken in Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl und Ansbach.

Materialkosten und Gehälter steigen

Die Ursachen für die finanzielle Schieflage sind bei ANregiomed vielfältig: Zum einen bleiben in der Klinik Patientinnen und Patienten aus: Es sind rund 20 Prozent weniger als vor der Pandemie. Dadurch sinken die Erlöse, während die Kosten gleichzeitig steigen: Denn der Verbund muss immer mehr für medizinisches Material, Energie und nicht zuletzt für das Personal ausgeben. Sorgen bereitet aber auch die Personalnot, so Vorstand Sontheimer. "Man kann über den Daumen gepeilt sagen: für zehn Mitarbeiter, die in Rente gehen, kommen sieben nach."

Insolvenz droht vielen Krankenhäusern

Die Situation ist in vielen bayerischen Kliniken ähnlich. Jedes fünfte Haus in Deutschland sei laut Schätzungen von der Insolvenz bedroht, resümiert der Bayerische Städtetag. Das finanzielle Defizit, das über die Jahre entstanden ist, tragen die Kommunen: "Die Krise wird akut, wenn nicht rasch Hilfen von Bund und Freistaat greifen", sagt der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, der Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU). "Betroffene Kommunen appellieren an Bund und Länder, die Krankenhäuser und Notfallversorgung krisenfest aufzustellen." Er fordert schnelles Handeln des Bundes, sonst komme die Hilfe für viele Kliniken zu spät.

Einsparmöglichkeiten werden geprüft

Beim Klinikverbund ANregiomed in Ansbach will man bis zum Sommer alle Einsparungsmöglichkeiten prüfen und durchdenken. Die Schließung von einem der drei Standorte sei noch keine Option, möglicherweise werde man aber Leistungen einschränken: Als Beispiel nennt der Klinikvorstand die Unfallchirurgie, die momentan jede Nacht an allen drei Standorten besetzt ist. "Während ein leitender Oberarzt in einem Ballungsraum nachts zwei oder drei Operationen macht, ist das bei uns im Schnitt weniger als eine", so Sontheimer. "Die Vorhaltekosten sind aber dreimal so hoch, weil drei Standorte betrieben werden müssen."

Einige Kilometer weiter in den Diakoneo-Kliniken in Neuendettelsau und Schwabach werden ebenfalls Einsparmöglichkeiten geprüft. Der Verbund steht nicht in kommunaler Trägerschaft, die finanzielle Lage ist aber auch hier schon lange prekär. Sollte sich keine andere Möglichkeit finden, will man in Neuendettelsau die stationäre Versorgung schließen und den Bedarf durch den Ausbau eines Gesundheitszentrums abfangen.

Reformvorschlag soll im Sommer kommen

Bis zum Sommer will die Regierungskommission für eine Krankenhausreform einen Vorschlag zur Vergütungs- und Planungsstruktur entwickeln. Die Reformpläne sorgen jedoch schon jetzt vielerorts für Skepsis. Auch ANregiomed-Chef Gerhard Sontheimer beobachtet die Planungen genau: "Man kann nicht der Meinung sein, dass das Geld aus 2021 reichen muss und es wird nur anders verteilt. Das ist keine Krankenhausreform." Der Bayerische Städtetag fordert am Donnerstag, dass Bund und Länder die Defizite der kommunalen Krankenhäuser auffangen müssen. Und sollte es wirklich nötig sein, Krankenhausstandorte zu reduzieren, so solle das langfristig geplant werden, um Insolvenzen zu vermeiden.