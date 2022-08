Im Juli war jeder dritte Zug in Landshut unpünktlich

Der Ärger der Kunden am Bahnhof in Landshut ist nun statistisch belegt: Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) hat dem BR-Studio Niederbayern bestätigt, dass im Juli jeder dritte Zug unpünktlich am Bahnhof in Landshut angekommen oder abgefahren ist. Der Bahnhof in Landshut ist ein wichtiger Knotenpunkt der Bahn auf der Strecke von München über Regensburg nach Hof und von München über Plattling nach Passau.

Pünktlichkeit hat seit Jahresanfang immer weiter abgenommen

Nach den vorläufigen Daten lag die durchschnittliche Pünktlichkeit aller Züge am Hauptbahnhof Landshut im Juli 2022 bei 67,5 Prozent. Damit hat sich die Pünktlichkeit gegenüber den Vormonaten erneut verschlechtert: Im Januar und Februar 2022 lag die Pünktlichkeit in Landshut noch bei über 90 Prozent. Dann habe sie sukzessive abgenommen, so die BEG.

Im Juni, dem ersten Monat mit 9-Euro-Ticket, lag sie nur noch bei 73,4 Prozent. Für den noch schlechteren Wert im Juli ist wohl auch der Oberleitungsschaden Mitte Juli verantwortlich, der den Landshuter Bahnhof drei Tage fast komplett lahmlegte. In diesem Zeitraum war kein Zugverkehr zwischen Landshut und Neufahrn in Niederbayern möglich. Das führte zu Zugausfällen und Verspätungen auch auf den anderen Strecken - wie zum Beispiel dem Donau-Isar-Express zwischen München und Passau.

Im Raum Landshut gebe es zudem derzeit viele Bauarbeiten, von denen auch der Streckenabschnitt München – Landshut betroffen sei. Seit Mitte Mai werde beispielsweise die Überleitstelle - also eine Betriebsstelle der freien Strecke einer Eisenbahn, wo Züge vom einen auf das andere Gleis derselben Strecke geleitet werden können - in Bruckbergau neu gebaut, was zu Zugausfällen und Verspätungen führe.

Großer Ansturm auf 9-Euro-Ticket führt zu Verspätungen

Laut der BEG lässt sich auch bayernweit ein Rückgang der Pünktlichkeit der Bahn seit der Einführung des 9-Euro-Tickets feststellen. Eine wesentliche Ursache seien Haltezeitüberschreitungen, also der Zwang für die Züge, länger als geplant am Bahnhof zu halten, damit die vielen Fahrgäste einsteigen können.

Dazu kämen Verspätungen durch zusätzliche Rangierfahrten, die notwendig wurden, um die Kapazitäten zu verstärken. Für die Verspätungen sind laut BEG außerdem Langsamfahrstellen aufgrund von beispielsweise Gleislagefehlern und Oberbaumängeln verantwortlich. Diese habe der Infrastrukturbetreiber DB Netz zu verantworten.

Personal fehlt

Ein weiterer Grund für Verspätungen sind coronabedingt hohe Krankenstände beim Personal, so die BEG. Außerdem sei der Ansturm auf den Bahnverkehr wegen des 9-Euro-Tickets nicht überall mit mehr Personal und Fahrzeugen auszugleichen gewesen.

Die Deutsche Bahn antwortet, dass 2022 bundesweit 13,6 Milliarden Euro in das Schienennetz, die Bahnhöfe und die Technik fließen würden – das seien rund 900 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Für den Freistaat stünden 2,35 Milliarden Euro zur Verfügung. Man modernisiere mit dem Geld 310 Kilometer Gleise, 325 Weichen sowie 27 Brücken. Parallel arbeite man an 130 Haltepunkten und Bahnhöfen. Die DB sagt, sie habe sich intensiv auf den Aktionszeitraum des 9-Euro-Tickets vorbereitet. Man habe einen deutlichen Zuwachs an Bahnkunden verzeichnet.

Verband "Pro Bahn": Streckenausbau lahmt in Bayern

Andreas Barth, Sprecher für den bayerischen Landesverband vom Fahrgastverband Pro Bahn, kritisiert das "auf Kante genähte Angebot" der Bahn in Bayern. Der Freistaat gebe vor, welche und wie viele Züge fahren würden und habe die vom Bund für die Bahn bereitgestellten Mittel nicht so aktiv eingesetzt wie beispielsweise Baden-Württemberg, wo der Bahnverkehr zuverlässiger und besser laufe als in Bayern.

Er wünscht sich, dass man in Bayern den Nahverkehr krisensicherer aufstelle und den Wettbewerb zurückschraube: Die beste Qualität sollte bei Ausschreibungen gewinnen und nicht der günstigste Preis. Man habe hier in den letzten 20 Jahren zu viel "wegoptimiert". Überall sonst in Europa gehe der Bahnausbau in schnellem Tempo voran, beispielsweise beim ostbayerischen Nachbarn Tschechien, nur in Deutschland laufe der Ausbau langsamer als überall sonst. Man merke dies zum Beispiel auf der Strecke München – Prag.

Ländlichen Raum nicht vergessen

Barth sagt, es werde zu viel Geld in Ballungsräume wie München gepumpt, das dann in den Regionen fehle. Hier brauche es mehr Druck aus der Bevölkerung. Seit der Elektrifizierung vor 100 Jahren sei auf den Bahnstrecken nicht viel passiert. Man habe in Bayern viel mehr Geld in den Ausbau der Autobahnen gesteckt.

Er sieht enormen Handlungsbedarf und fordert vom Freistaat Bayern, ernsthaft in die Bahn zu investieren und sich in diesem Bereich mehr zu engagieren. Das 9-Euro-Ticket habe wie ein Brennglas funktioniert: Es habe die Probleme, die bereits da waren, vergrößert. Er hofft, dass der Erfolg des 9-Euro-Tickets fortgeführt wird – zum Beispiel zu Weihnachten.

Verkehrsminister Bernreiter: Regionalstrecken nicht vernachlässigen

Der Bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sieht ebenfalls Handlungsbedarf im Regionalverkehr. Man dürfe die Regionalstrecken nicht zugunsten der Hauptverkehrsachsen vernachlässigen. Es brauche dringend massive Investitionen in die Schiene, der Zustand jetzt sei inakzeptabel. Das 9-Euro-Ticket sieht Bernreiter kritisch: Es sei ein vom Bund finanziertes Ausflugsprogramm. Das Geld, das der Bund hier ausgebe, fehle an anderer Stelle für Investitionen. Der Freistaat setze sich beim Bund für eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel ein, so Bernreiter.