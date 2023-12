Im Großkatzenhaus eines Zoos: Polizeihundetraining extrem

Shari, Kiano, Suna und Aziza genießen die frische, kalte Winterluft draußen. Das sind die beiden Löwen beziehungsweise Tiger im Straubinger Tiergarten. Ihre Innenboxen im Großkatzenhaus sind für eine Übung der bayerischen Polizeihundestaffel reserviert. Christian Pauler, Ausbilder an der Diensthundeschule in Herzogau in der Oberpfalz, versteckt Sprengstoff in den Kratzbäumen, zwischen dem Stroh am Boden und auf den erhöhten Liegeflächen. Die angehenden Diensthunde sollen ihn aufspüren. Anspruchsvoller könnte ein Training für hochempfindliche Hundenasen nicht sein.

Hundetraining extrem

Für die menschliche Nase ist der Geruch im Großkatzenhaus alles andere als angenehm. Weil die Türen zu den Boxen offen stehen, riecht alles noch intensiver als sonst. Wie das wohl auf die Hunde wirkt? Für sie werde der Geruch von Löwen und Tigern bedrohlich sein, erklärt Christian Pauler. Gleichzeitig sollen die Diensthunde aber konzentriert und zielsicher den versteckten Sprengstoff finden. Darauf sind sie trainiert.

"Das ist schon extrem. Man wird's im Einsatz wahrscheinlich so nicht haben", erklärt Pauler. Dennoch sei diese Übung wichtig. Denn auch im Einsatz könnten die Hunde abgelenkt sein: "Und das dann mit dem Hund trotzdem zu bestehen, ist wichtig", betont der Diensthundeausbilder. Die Hundeführer wüssten danach, wie sich ihre Tiere in solchen Situationen verhalten.

Hunde in der "Höhle des Löwen"

Die erste ist "Resi". Sie soll den in den Großkatzenboxen versteckten Sprengstoff aufspüren. Die fast drei Jahre alte belgische Schäferhündin schreckt zunächst zurück. "Jetzt hat sie Stress", bemerkt Pauler. Kein Wunder, Resi und ihr Diensthundeführer sind jetzt mitten in der "Höhle des Löwen". Hier hat der "König der Tiere" sein Revier markiert. Resi zieht den Schwanz ein, bewegt sich geduckt, sucht immer wieder Blickkontakt mit ihrem Diensthundeführer. Simon Kiemer beruhigt seine Hündin. Gleichzeitig motiviert er sie immer wieder für ihre eigentliche Aufgabe. Mit Erfolg: Resi hält plötzlich inne, erstarrt förmlich. So zeigt sie ihrem Hundeführer ihren Sucherfolg.

"Das hat sie sehr gut gemeistert. Obwohl sie sehr großen Respekt hat, hat sie ihren Auftrag im Kopf und ist erfolgreich. Da bin ich schon stolz auf sie", freut sich Simon Kiemer. Es kommt aber nochmal eine Steigerung. In der nächsten Box liegen Knochen und frisches Fleisch. Kann Resi widerstehen?