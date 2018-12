Im Gehstock versteckt: 88-Jährige darf nicht mit Degen fliegen

Mit einer ungewöhnlichen Bewaffnung hat eine 88-Jährige am Sonntagnachmittag am Flughafen München für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizeiinspektion München Flughafen am Montag mitteilte, war bei der Norwegerin bei der Sicherheitskontrolle im Terminal 1 ein sogenannter Stockdegen entdeckt worden. Als die Kontrolleure diese in Deutschland verbotene Waffe entdeckten, schalteten sie die Polizei ein.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Die Behörden ermitteln nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen die Frau. Sie konnte ihren Heimflug nach Oslo trotzdem antreten - allerdings ohne ihre ganz spezielle Gehhilfe.