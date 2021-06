Im Freibad: Schwimmunterricht an Bambergs Schulen wieder möglich

Der Sprung ins kühle Nass in einem öffentlichen Schwimmbad - wegen der Corona-Auflagen ist das derzeit nicht immer für alle Wasserratten gleichzeitig möglich. Aber immerhin wieder erlaubt. Viel zu lange mussten die Schwimmbäder geschlossen bleiben - eine Folge: Deutlich weniger Kinder lernen schwimmen. Umso besser, dass in Bamberg der Schwimmunterricht in Schulen bald wieder stattfinden kann.

Freibad Gaustadt vormittags für Schulen reserviert

Wie die Stadtwerke Bamberg mitteilen, findet ab kommendem Montag (21.06.21) wieder Schwimmunterricht in Bambergs Schulen statt. Dies sei dadurch möglich, dass an Schultagen das Freibad Gaustadt vormittags für den Schwimmunterricht reserviert werde. Für die Öffentlichkeit sei das Bad nach einer gründlichen Reinigung werktags ab 14 Uhr geöffnet, am Wochenende ganztags von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 20 Uhr. Das morgendliche Frühschwimmen der "Freunde des Gaustadter Freibads" finde ebenfalls weiterhin statt.

Solide Schwimm-Grundausbildung vermeidet Badeunfälle

"Nach monatelanger Corona-Zwangspause schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Kinder in Bamberg in den Schulen wieder das Schwimmen lernen können", sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Michael Fiedeldey. Eine solide Grundausbildung beim Schwimmen sei das beste Mittel, um Badeunfälle zu vermeiden. In den vergangenen Tage hatte es in Bayern bereits mehrere Badeunfälle gegeben.

Online-Tickets fast überall für Schwimmbad-Besuch notwendig

Wer das Schwimmbad besuchen will, muss vorab im Internet ein Ticket kaufen. In den meisten Freibädern in Bayern wird derzeit der Eintritt vorab online geregelt. In Bayreuth war es in der Warteschlange vor dem Kreuzsteinbad deshalb sogar zu einem Gerangel gekommen. Dort werde derzeit der Einsatz von Security-Mitarbeitern geplant.