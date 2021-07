Im Frankenwald kämpft ein Unternehmen für schnelles Internet

Holz, so weit das Auge blickt. Paletten, Kisten und Balken liegen auf dem gesamten Betriebsgelände des Unternehmens Müller-Zeiner im Industriegebiet von Wallenfels im Landkreis Kronach. Hier im Frankenwald hat die Firma ihren Ursprung, das erste Sägewerk wurde bereits 1507 gegründet, erzählt Geschäftsführerin Gabriele Köstner beim Rundgang durch die Fertigungshalle. Im Hintergrund hämmert eine Maschine Nägel in Paletten. Eine Maßanfertigung für ein international tätiges Großunternehmen, das damit Elektro-Motoren auf die Reise schicken wird. Auf den ersten Blick liegt die Verbindung zwischen einer Palette und dem Internet nicht auf der Hand. Doch das täuscht, sagte Gabriele Köstner.

Keine schnelle Produktion von Paletten ohne schnelles Internet

Ein Laser beschriftet die Paletten mit Codes und Aufdrucken, die Maschine wird digital programmiert. Die gesamte Paletten-Anlage ist an das Internet angeschlossen. Störungen werden direkt gemeldet und behoben, erzählt Geschäftsführerin Gabriele Köstner. Die Firma baut auch riesige Transportkisten für tonnenschwere Turbinen und massive Maschinenteile. Zum Teil sind das Einzelanfertigungen. Die Schnitt-, Bohr- und Fräsdateien werden digital angeliefert oder sollten es zumindest. Denn das ist der Flaschenhals im Unternehmen: Die Datenmengen sind zu groß, um sie über das verfügbare Internet herunterzuladen, erklärt Juniorchef Johannes Köstner.

Ohne schnelles Internet keine Videokonferenzen mit den Kunden

Die Probleme mit dem langsamen Internet im Industriegebiet von Wallenfels lähmen auch den Büro- und Verwaltungsablauf: zwei Megabit pro Sekunde stehen zur Verfügung, das Herunterladen von PDFs dauert zum Teil Stunden. Videokonferenzen scheitern am geringen Datenvolumen. Wallenfels ist einer von vier Standorten des Unternehmens Müller-Zeiner, zwei weitere sind in Berlin. Die Rechner und Maschinen im Frankenwald sind mit einem Server in der Hauptstadt verbunden. Das hat bislang den Standort Wallenfels gerettet.

"Wenn wir hier nicht angebunden wären an den Server in Berlin, der eine moderne Breitbandanbindung hat, dann hätten wir hier tatsächlich schon aufhören müssen." Gabriele Köstner, Geschäftsführerin

Förderrichtlinien verhindern schnelles Internet

Jens Korn (CSU), Erster Bürgermeister von Wallenfels, kennt die Probleme der Unternehmen im Gewerbegebiet nur zu gut. In der Stadt und den Ortsteilen sind die meisten Haushalte in den vergangenen zehn Jahren ans schnelle Internet angeschlossen worden. Der Grund dafür, dass Unternehmen wie Müller-Zeiner noch warten mussten, liege an den Förderrichtlinien. So schwer verständlich es sei, das Gewerbegebiet habe bislang als ausgebaut gegolten, erzählt Korn. Jetzt soll das Unternehmen Müller-Zeiner vom sogenannten Höfe-Bonus der Staatsregierung profitieren. Mit dem Programm sollen abgelegene Ortsteile in Bayern endlich schnelles Internet bekommen.

Ohne Zuschüsse kein Breitbandausbau im Frankenwald möglich

1,8 Millionen Euro hat die Stadt Wallenfels in den vergangenen Jahren in den Ausbau gesteckt, 90 Prozent davon kommen vom Freistaat. Ohne die Förderprogramme wäre der Ausbau gar nicht möglich, sagt Bürgermeister Korn. Ein Glasfaseranschluss sei für Unternehmen ein harter Standortfaktor. Ein solcher Anschluss sei seiner Meinung in der heutigen digitalen Welt genauso wichtig wie ein Wasseranschluss, so Korn.

Glasfaseranschluss für das Traditionsunternehmen im Herbst

Die Hoffnung des Unternehmens Müller-Zeiner liegt voll und ganz auf dem Glasfaseranschluss ab Herbst. Dann stehe mit 100 Megabit pro Sekunde die fünfzigfache Internet-Geschwindigkeit zur Verfügung, freut sich Juniorchef Johannes Köstner. In der Corona-Pandemie haben die Angestellten durchgearbeitet. Die Produktion durfte nicht stillstehen. Vlies-Stoff für Masken, Behälter für Impfstoff, Lebensmittel und Medikamente, alles wird auf Paletten geliefert. Ohne Paletten kein Impfstoff, so bringt es Geschäftsführerin Gabriele Köstner auf den Punkt. Zwei Millionen Stück, fertigt das Unternehmen pro Jahr. Schnelles Internet in Wallenfels wird für die 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Wallenfels vieles erleichtern.