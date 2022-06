Im Fluss Selb schwimmen wieder Fische

In der Selb schwimmen seit Freitagmittag wieder Fische. Das Einsetzen der heimischen Arten durch Schüler des örtlichen Gymnasiums bildet den Abschluss der Neugestaltung des namensgebenden Gewässers der Stadt Selb. Der Bach ist in den vergangenen drei Jahren für insgesamt 1,3 Millionen Euro vom Wasserwirtschaftsamt Hof renaturiert worden. Für die Selb wurde in diesem Zuge südlich der Stadt auf 650 Metern Länge ein neuer Gewässerlauf angelegt.

Auentypische Bepflanzung

Ihr Ufer ist mit Strukturelementen wie Kies, Totholz, Tierunterständen und auetypischer Bepflanzung in einen strukturreichen Lebensraum zurück verwandelt worden, so das Wasserwirtschaftsamt. Auch innerhalb der Stadt wurden demnach die alten Uferbefestigungen durch naturnahe Sicherungen ersetzt und die Durchgängigkeit für Fische und andere Lebewesen wieder sichergestellt. Der Freistaat Bayern hat sich durch das Wasser- und das Wasserhaushaltsgesetz verpflichtet, Gewässer durch Renaturierung wieder in einen "guten ökologischen Zustand" zu versetzen, wo das nicht oder nicht mehr der Fall ist.