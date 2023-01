Im eiskalten Main: Dreikönigsschwimmen in Würzburg

Am Dreikönigstag sind bei Würzburg wieder mehr als 70 Schwimmerinnen und Schwimmer in den kalten Main gesprungen. Die Veranstaltung der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gibt es bereits seit 1981 und fand nun nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder statt. Die jüngste Teilnehmerin war dieses Jahr zehn Jahre alt, der älteste 57 Jahre.

Keine Zeiten, keine Trophäen

Udo Niehaus, Vorsitzender des DLRG Bezirksverbands Unterfranken, erklärte gegenüber BR24, das das Drei-König-Schwimmen kein klassischer Schwimmwettkampf ist, sondern in erster Linie eine wichtige Übung für die anwesenden Rettungskräfte. Mehrere Wasserrettungszüge bestehend aus Sanitätern, Rettungsschwimmern und Bootsführern der DLRG waren vor Ort und sorgten für die Sicherheit der Schwimmerinnen und Schwimmer.

Kurze und lange Strecke

Es gab zwei Startpunkte: Startschuss für die lange Strecke war um 13.30 Uhr an der Alten Fähre in Randersacker (Lkr. Würzburg). Die Teilnehmenden hatten dann rund fünf Kilometer Strecke flussabwärts bis zum Zielpunkt an der Löwenbrücke in Würzburg zu meistern. Dort war auch für die Kurzstrecke von 2,5 Kilometern Länge Schluss. Die Teilnehmenden der Kurzstrecke starteten um 14.00 Uhr am Graf-Luckner-Weiher. Der Großteil der Schwimmer entschied sich für die Langstrecke.

Wasser dieses Jahr wärmer als sonst

Die Schnellsten legten die lange Strecke in etwa einer halben Stunde zurück. Die Wassertemperatur war mit rund sechs Grad höher, als es beim Dreikönigsschwimmen üblich ist. 2015 habe die Wassertemperatur laut dem Bezirksvorsitzenden Niehaus etwa nur bei 2,6 Grad gelegen. "Vielleicht kommt der eine oder andere ja nicht, weil es nicht kalt genug ist", sagt Niehaus mit einem Augenzwinkern.

Neoprenanzüge zum Schutz

Nichtsdestotrotz empfahl die DLRG allen Teilnehmenden mindestens einen sieben Millimeter dicken Neoprenanzug. Ohne Neoprenanzug könne man die kalten Wassertemperaturen nur etwa 10 bis 15 Minuten durchhalten, meinte Niehaus. Für die Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer der Wasserwacht, des Technischen Hilfswerks (THW) oder der Feuerwehr biete das Event die Rahmenbedingungen, den Sprung ins kalte Wasser unter Aufsicht zu üben.

Anmeldung bis kurz vor Beginn

Kurzentschlossene konnten sich noch bis 12.00 Uhr in der Tectake Arena Würzburg anmelden. Dabei mussten sie nur ein Anmeldeformular mitbringen und eine Selbsterklärung abgeben, dass sie gesund und fit sind. Eine ärztliche Grunduntersuchung wurde vorab ausdrücklich empfohlen.