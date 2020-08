Im Dunkeln auf der Landstraße: Fußgänger von Auto erfasst

Am Freitagabend ist in der Nähe von Kelheim ein 36-jähriger Mann von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Er war zu Fuß mitten auf der Staatsstraße unterwegs.

Fußgänger wurde in Graben geschleudert

Die 50-jährige Fahrerin des Autos fuhr von Kelheim Richtung Essing, als sie den Mann in der Dunkelheit erfasste. Der 36-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen Graben geschleudert – er starb noch an der Unfallstelle.

Laut Polizei ist noch unklar warum der Fußgänger mitten auf der Staatsstraße unterwegs war. Neben Ermittlungen der Kelheimer Polizei wurde auch ein Unfallgutachten durch die Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben.