Im Coronajahr 2020: Babyboom in Straubing

Das Klinikum St. Elisabeth der Barmherzigen Brüder in Straubing meldet einen Geburtenrekord im Coronajahr. Die Zahl der Entbindungen am Klinikum sei 2020 im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen: 2019 waren es 793 "Straubinger Kindl", 2020 sogar 902 Säuglinge, die dort das Licht der Welt erblickten. Damit gab es eine Steigerung von 14 Prozent, meldet das Krankenhaus.

Die meisten Geburten in den Sommermonaten

Die geburtenstärksten Monate waren 2020 Mai, Juni und Juli mit jeweils 90 bis 100 Babies. 2020 wurden mehr Jungen (473) als Mädchen (429) im Klinikum Straubing geboren, im Jahr davor war es umgekehrt.

Die Zahl der Kaiserschnitte sei nach einem Rückgang 2019 mit 28 Prozent wieder angestiegen auf 34 Prozent. Jedes dritte Kind komme per Kaiserschnitt zur Welt. Viele Frauen würden sich bewusst für einen Kaiserschnitt entscheiden: "Dies entspricht dem allgemeinen nationalen und internationalen Trend, wenngleich diese seit Langem zu beobachtende Entwicklung durchaus auch kritisch bewertet werden kann", sagt Dr. Carsten Scholz, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Straubing.

Corona auch im Kreißsaal zentrales Thema

Auch im Kreißsaal sei Corona 2020 ein zentrales Thema gewesen: Seit einem Dreivierteljahr seien die ohnehin hohen Hygienestandards für Hebammen, Pflegekräfte und Ärzte noch einmal deutlich angehoben worden, so die Klinik.

Für die Gebärenden habe sich ebenfalls einiges verändert: So erhielten jetzt alle Patientinnen und deren Partner bei stationärer Aufnahme in den Kreißsaal einen Antigen-Schnelltest. Schon nach einer halben Stunde sei das Ergebnis da, ob eine Infektion mit Corona vorliegt oder nicht. "Der Schnelltest erleichtert die Arbeit immens. Nur bei einem positiven Ergebnis müssen die Mitarbeiter im Kreißsaal die komplette Schutzausrüstung tragen", so Dr. Scholz. Unabhängig von dem Befund bleibe in jedem Fall die Maskenpflicht auch für die entbindende Mutter.

Derzeit kein Besuch möglich

Zur Entbindung könne die Frau zwar weiterhin den Vater oder eine andere Begleitperson mitbringen. Seit Dezember 2020 sei es aber - zumindest bis Ende Januar 2021 - nicht mehr möglich, dass Mutter und Baby Besuch bekommen, auch nicht vom Vater. "Geht es den Frauen gut, verlassen sie daher das Klinikum relativ schnell, das heißt etwa zwei Tage nach der Entbindung", berichtet Dr. Scholz.

Mit Corona im Kreißsaal

Für werdende Mütter mit einer Corona-Infektion sei im Klinikum Straubing ein extra Kreißsaal eingerichtet worden, in dem die Gebärende und die Begleitperson während der gesamten Geburt bleiben. "Wir sind also sehr gut vorbereitet", so Dr. Scholz, wenngleich bisher noch keine Covid-positive Frau hier entbunden habe. Geburtsvorbereitungskurse sind derzeit nur online möglich. Anmeldungen zur Entbindung sollten telefonisch im Kreißsaal erfolgen.

Weltweit wenige Frauen, die mit Corona entbunden haben

Weltweit gebe es nur sehr wenige Frauen, die mit einer Covid-19-Infektion entbunden haben. Über Komplikationen wurde bei diesen Geburten nicht berichtet, so der Mediziner. Es bestehe kein Verdacht, dass Covid-19 das Kind im Mutterleib schädigt. Auch das Stillen sei für Frauen mit Covid-19 möglich. Bei Einhaltung der Hygieneregeln bestehe keine besondere Gefahr für das Kind. Es gebe keine Hinweise auf schwere Verläufe im Falle von Corona-Infektionen bei ganz kleinen Kindern.