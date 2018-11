Im Bett geraucht: Münchner stirbt bei Wohnungsbrand

Eine Nachbarin hatte am Sonntagmorgen kurz nach 5 Uhr den Feuermelder in der Wohnung des 62-Jährigen in München-Riem gehört. Als der pflegebedürftige Rentner nicht öffnete, alarmierte sie die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte fanden den Mann mit schwersten Brandverletzungen im Flur seines Apartments im ersten Stock liegend – er hatte wohl noch versucht, sich zu retten, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Der Brandherd war im Schlafzimmer.

Notarzt kann Brandopfer nicht mehr retten

Auch die Hilfe eines Notarztes kam für den Münchner zu spät. Er starb am Einsatzort. Nach ersten Ermittlungen hatte der 62-Jährige im Bett geraucht und so das Feuer ausgelöst. Durch den Brand wurden weder andere Bewohner noch weitere Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen.