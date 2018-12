Im Auto durch die Luft geschleudert: 80-Jährige schwer verletzt

Laut Polizei war die Frau am Dienstag (11.12.18) auf der Staatsstraße von Lohr in Richtung des Karlstadter Ortsteils Wiesenfeld unterwegs. Gegen 13.40 Uhr fuhr sie ungefähr 500 Meter vor Wiesenfeld in einer leichten Linkskurve aus bisher ungeklärtem Grund geradeaus weiter in den angrenzenden Grünstreifen und prallte nach dreißig Metern gegen eine Böschung.

Aufgrund des Aufpralls wurde ihr Auto über einen Meter hoch in die Luft katapultiert, prallte in der Luft mit der Front gegen ein Steindenkmal, bevor es fünfzehn Meter weiter wieder auf dem Boden aufkam. Die Frau wurde schwer verletzt in dem total beschädigten Auto eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Rentnerin kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Staatsstraße war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt. Das Denkmal wurde dabei komplett zerstört.