Im Ausnahmezustand: Oberstdorf vor der Vierschanzentournee

In der Fußgängerzone von Oberstdorf tummeln sich die Urlauber. Viele sind extra wegen der bevorstehenden Vierschanzentournee angereist. Vor und nach dem Skispringen sind die Fans dann in Kauflaune.

Gästen sitzt die Börse locker

Die stellvertretende Tourismusdirektorin Petra Genster schätzt, dass sie mehr ausgeben als viele andere Gäste: "Da wird nicht nur die Eintrittskarte gekauft. Viele kaufen auch das Käppi oder die Mütze dazu. Und man ist dann auch bereit an den ganzen Cateringständen in der Gemeinsamkeit zu feiern, zu trinken und zu essen. Ich denke, dass der Tagesgast hier locker bei 70 oder 80 Euro landet."

Einheimische gehen auf Tauchstation

Manch ein Einheimischer geht dem Trubel aus dem Weg. Mit dem Auto brauch man nirgends hinfahren, besser man nimmt das Fahrrad. Und arbeiten sei auch nicht sonderlich vergnüglich, erzählen die Oberstdorfer. Nach dem Abzug der Gäste geht es dann auch erst einmal ans Aufräumen.

Gewerbe hat Hochkonjunktur

Zerbrochene Flaschen, halb aufgegessene Wurstsemmel, Plastikmüll: Der Oberstdorfer Bauhof ist in den Tagen um die Vierschanzentournee gut beschäftigt damit, denn Müll wegzuräumen. Die Gemeinde muss in die Infrastruktur für die Veranstaltung viel investieren. Umgekehrt brummt die Gewerbesteuer: Zwischen den vielen Urlaubern in der Fußgängerzone bahnt sich ein Lieferwagen seinen Weg zu einem Hotel. Jörg Steinmetz liefert Frischware an, das Vielfache der üblichen Menge:

"Jeden Tag 50 Kilo Kartoffeln, 25 Kilo Zwiebeln, Obst ca. 30 Kilo. Also die Hotels sind sehr gut belegt und dementsprechend müssen wir hier jede Menge liefern." Jörg Steinmetz, Lieferant

Hotels an der Kapazitätsgrenze

Campingplätze, Ferienwohnungen und Hotels sind ausgebucht. Die Winterferienzeit ist bei Skifahrern ohnehin beliebt, die Vierschanzentournee bringt die Hotels an die Kapazitätsgrenze. Melanie Scheurl vom Hotel Traube bestätigt, die Gäste sind viele, und jedes Jahr werden es mehr.

Vierschanzentournee-Publikum als Touristen begehrt

Das Oberstdorfer Tourismusbüro ist bemüht, so viele Gäste wie möglich unterzubringen. Wenn die 16.500 Gästebetten in der Marktgemeinde voll sind auch in den umliegenden Gemeinden. Denn die Vierschanzentournee ist wichtig: Sie zieht ein junges, aktives und sportbegeistertes Publikum an. Nach Ansicht von Petra Genster vom Tourismusbüro genau das, was zu Oberstdorf passt.

Immer neue Gäste sollen kommen

Dieses Jahr hat das Tourismusbüro zum ersten Mal direkt in der Skisprungarena einen Messestand aufgebaut. Dort können die Fans der Vierschanzentournee dann direkt einen Urlaub in Oberstdorf buchen. Neue Gäste zu gewinnen - das erhofft sich das Tourismusbüro auch durch die Fernsehübertragung. Zigtausende sitzen in ganz Europa vor dem Fernseher.

Kosten für den Ort unklar

Wie viele tatsächlich wegen der Ausstrahlung nach Oberstdorf kommen, das ist bisher nicht erhoben worden. Auch wie viel die Veranstaltung den Ort insgesamt kostet, ist nicht zu erfahren. Sicher ist nur: Seit bald 70 Jahren setzt die Marktgemeinde aufs Skispringen und dass der Ort so bekannt ist, das ist sicher nicht zuletzt der Vierschanzentournee zu verdanken.