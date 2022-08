Im Atelier zuhause: Wenn Künstler aus der Stadt aufs Land ziehen

Über ein breites, aus schmalen Holzbrettern bestehendes Tor betritt man den weiten, gekiesten Innenhof. Wie ein Hufeisen öffnet sich dem Besucher der frühere, zeitweise Bischofssitz bei Pegnitz. 1771 hat die Kirche das Gebäude errichtet, das Bamberger Wappen über der Eingangstür zum Wohnhaus beweist das. Heute strahlt das Haus in Weiß, mit gelb gestrichenen Umrandungen um Türen und Fenster. Gegenüber dem Wohnbereich steht die alte Scheune.

Aus der Großstadt ins 100-Seelen-Dorf

Sebastian Kuhn stapft durch den Kies und öffnet quietschend die Holztüre zur Scheune. Noch sieht hier wenig nach seinem zukünftigen Atelier aus. Aber genau das soll es bald werden. Der Künstler ist zusammen mit seiner Frau, der Künstlerin Aldona Kut, und ihren zwei Söhnen von Nürnberg nach Horlach gezogen. Einem Gemeindeteil im oberfränkischen Pegnitz. Aus dem weit mehr als 500.000 Einwohner zählendem Nürnberg ins 100-Seelen-Dorf. Warum?

"Da kamen eigentlich mehrere Dinge zusammen", erzählt Sebastian Kuhn. Zum einen schätzen er und Aldona Kut das Umfeld in der Natur, die konzentriertere Arbeitssituation, das Familiäre, dass sie ihren Kindern hier mehr bieten könnten. "Und zum anderen sehen wir es gar nicht als Stadtflucht, wir fühlen uns auch weiterhin mit Nürnberg sehr verbunden und das ist tatsächlich auch räumlich so", sagt Kuhn.

Atelier- und Wohnräume unter einem Dach

Vor einem Jahr haben sie den Transformationsprozess begonnen, sagt Sebastian Kuhn. Das Wohnhaus wird für die Familie ausgebaut, die Scheune für ihn als Arbeitsraum, im früheren Stallbereich entsteht das Atelier von Aldona Kut. Der Garten des großen Grundstücks soll zum natürlichen Ausstellungsraum unter freiem Himmel werden, ein Skulpturengarten. Ein eigener Stützpunkt für die Kunstfamilie. Quasi ein Homeoffice für die bildenden Künstler.

Der Wunsch: Ein "neues" AEG

Der Umzug hatte aber noch einen weiteren Grund: Mehr als ein Jahrzehnt arbeitete Sebastian Kuhn auf AEG. Für ihn der perfekte Arbeitsraum, bezahlbar, und im ständigen Austausch mit vielen Kunstschaffenden. Dann das – zugegeben: erwartbare – Aus für AEG. Kuhn fände es aber toll, wenn so etwas eine zweite Chance finden könnte. Auch von städtischer Seite.

Eben Räumlichkeiten oder gar Gebäude zu finden, "wo das nicht mehr begrenzt ist und wo die Kultur auch einen Freiraum hat, frei von dem Finanziellen und auch dem Druck irgendwann wieder raus zu müssen. Weil das die Arbeitssituation für Künstler schon verändert", so Kuhn. Gerade, dass Mietverträge für Kunstschaffende häufig ein zeitliches Ablaufdatum haben, mache die Arbeit schwerer.

Arbeiterstadt ohne Galerienszene

Dabei fehlt laut Sebastian Kuhn auch eine echte Galerienszene in Nürnberg, wie es andere Städte haben. Das habe mehrere Gründe, unter anderem sei Nürnberg klassisch eine Arbeiterstadt gewesen. Eine städtische Galerie fehlt komplett, sagt auch Annette Oechsner, die ihre eigene Galerie in der Frankenmetropole führt. Sie kennt das Problem des fehlenden Raums für Künstler gut. Sebastian Kuhn und Aldona Kut sind nicht die einzigen, die den Weg aus der Stadt gegangen sind.

"AEG ist im Grunde genommen gentrifiziert worden. Aber es hat über zehn, elf Jahre 80 bis 90 Kunstateliers dort gegeben und die sind mit einem Schlag weggefallen." Annette Oechsner, Galeristin

Zwar sei es allen Beteiligten bewusst gewesen, dass die Ateliers nur eine temporäre Lösung waren. Die Stadt Nürnberg müsse sich aber mehr um bezahlbaren Raum für Künstler kümmern, so Annette Oechsner: "Wir brauchen die Kunst, wir brauchen die Künstler, um ein kulturelles Klima einer Stadt, einer Gesellschaft aufrechtzuerhalten". Die Voraussetzung dafür sei, dass Künstler in einer Stadt kreativ arbeiten könnten, sie müssen willkommen sein "und dazu gehört einfach bezahlbarer Atelierraum", sagt Oechsner.

Galeristin: Stadtflucht darf nicht der Weg sein

Die Kunstgaleristin sieht den Weg aufs Land zwar als Möglichkeit für die Kunstschaffenden, Ruhe zu finden und konzentriert arbeiten zu können. Eine allgemeine Lösung dürfe dieser Weg aber nicht sein. "Ich bin schon auch eine Streiterin, die sagt: Künstler gehören in die Mitte der Gesellschaft. Und das muss sich eine Stadt wie Nürnberg auf die Fahnenstange schreiben auch in Zukunft, wir brauchen die Künstler in der Mitte der Stadt, es ist einfach so."

Land-Atelier: Platz zur Entfaltung

In Horlach zeigt Aldona Kut stolz die Räumlichkeiten ihres künftigen Schaffensortes. Zwar ist auch ihr Raum noch nicht fertig, dass hier früher einmal ein Stall war, ist aber auch nur noch schwer vorstellbar. Der Raum ist lichtdurchflutet, die Decken gewölbt. "Wir befinden uns jetzt drinnen, das wird ein Atelierraum für mich, wo ich viel mit Papier arbeite, zeichne und male und auch mit stofflichen Installationen arbeite, hier ist richtig viel Platz, Licht, Ruhe, optimal", freut sich Kut.

Hier hat sie Platz ihre Kunst zu entfalten, buchstäblich. Ist die gebürtige Polin doch für ihre Papierfaltungen bekannt. "Aber ob man aufs Land geht und hier ein Atelier hat oder in der Stadt: Wenn man intensiv bei dem Arbeitsprozess ist, bei dem Entfalten und Herstellen und die neuen Ideen kreieren, dann sehe ich keinen Unterschied hier", resümiert Aldona Kut.

"Auf AEG" im Kleinformat?

Für die beiden ist der Wechsel der Szenerie auch Inspiration. Das Umfeld, in dem man arbeitet, spiegele sich immer direkt oder zumindest indirekt in der Kunst wieder, so Kuhn.

"Ein bekannter Bildhauer hat mal gesagt: 'Wenn du deine Arbeit ändern willst, zieh um' und genau das merke ich hier." Sebastian Kuhn, Künstler

Auf AEG war es für Sebastian Kuhn und Aldona Kut optimal: durch den Austausch zwischen Kunstschaffenden. Das Künstlerpaar hat sich aber vielleicht eine Mini-Version davon selbst erschaffen. Vom Atelier des einen führt der Weg nur durch den Innenhof zum Atelier des anderen. Dem Lebenspartner, und damit dem ersten und vielleicht wichtigsten Kritiker.