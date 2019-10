Im alten Badhaus soll es wieder plätschern

Die Arbeiten haben schon im März 2017 begonnen. Der Wiederaufbau des 1450 entstandenen Badhauses aus Wendelstein ist auch für die Experten des Fränkischen Freilandmuseums ein sehr spannendes Projekt. Das Badhaus soll nämlich das erste wiederaufgebaute, mittelalterliche Badhaus sein, das tatsächlich in Betrieb genommen wird. Allerdings werden dann nicht die Besucher selbst baden dürfen. Es werden aber Badevorführungen angeboten werden, bei denen die Besucher zuschauen können, wie im Mittelalter die Körperpflege ausgesehen hat.

Baderwesen in Franken soll erforscht werden

Ein wissenschaftliches Team forscht im Zuge des Wiederaufbaus weiter zur Geschichte des Hauses und seiner früheren Badegäste. In dem großen Gebäude soll auch eine Dauerausstellung entstehen, in der sich die Besucherinnen und Besucher umfassend über das sogenannte Baderwesen in Franken im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit informieren können.

Eröffnung im Oktober 2020

Eröffnet werden soll das wiederaufgebaute Badhaus aus Wendelstein in einem Jahr im Rahmen der Mittelaltertage des Fränkischen Freilandmuseums.