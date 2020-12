Im Allgäu steht offenbar ein neuer "Grünten-Zipfel"

Vor einigen Tagen erst ist der Holz-Penis vom Grünten verschwunden. Jetzt steht in den Allgäuer Alpen offenbar ein neuer "Grünten-Zipfel". Auf Webcam-Bildern der Grüntenlifte ist an der Stelle der alten Holzskulptur etwas im Nebel zu erahnen. Und im Netz kursiert inzwischen ein Foto, das den neuen Holz-Penis zeigen soll. Angeblich ist er schmaler, aber größer als sein Vorgänger.

Erster Holz-Penis wohl von Kühen oder Wanderern umgeworfen

Vor knapp einem Monat hatte die Phallus-Darstellung auf dem 1.783 Meter hohen Berg das erste Mal für Schlagzeilen gesorgt. Das zwei Meter große Stück war mutmaßlich von Wanderern oder Kühen umgeworfen worden. Kurz darauf stand die Skulptur jedoch wieder.

"Grünten-Zipfel" hat jetzt offenbar Nachfolger

Am vergangenen Wochenende war der Penis dann plötzlich weg. Nur ein Haufen Sägespäne erinnerte noch an den "Grünten-Zipfel". Vermutlich hatten Unbekannte ihn zersägt und abtransportiert. Jetzt also hat der Holz-Phallus offenbar einen Nachfolger. Wer die Skulpturen auf den Berg transportiert und aufgestellt hat, ist unklar.