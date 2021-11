Im Allgäu getötete 16-Jährige: Verdächtige vor Haftrichter

Am Montagvormittag war in einem Waldstück nahe des Memminger Flughafens, in der Ortschaft Memmingerberg, eine 16-Jährige tot aufgefunden worden. Laut Polizei sei sie an "massiver äußerer Gewalteinwirkung" gestorben, vermutlich schon am Sonntagabend.

Polizisten durchkämmten in der Nacht das Waldstück

Das Mädchen wurde in einem Areal gefunden, auf dem nach Angaben eines Polizeisprechers mehrere ehemalige Luftschutzbunker und Hangars stehen. Die Ermittlungsgruppe für den Fall trage daher den Namen "Shelter", zu deutsch Schutzraum.

Ob sie am Fundort auch gestorben ist, war laut Polizei zunächst noch unklar. Erste Ergebnisse der Obduktion könnten jedoch bereits Dienstagnachmittag vorliegen, hofft man bei den Ermittlern. Bis in den Abend hinein durchkämmten gestern Polizisten mit Taschenlampen das Waldstück in der Nähe des Fundortes und suchten nach Spuren im Zusammenhang mit der Toten.

Am Nachmittag Termin beim Haftrichter

Ein polizeibekannter 25-Jähriger und eine 15-Jährige wurden noch gestern als Tatverdächtige festgenommen. Am Nachmittag sollen die beiden Verdächtigen dem Haftrichter am Amtsgericht Memmingen vorgeführt werden.

Aus ermittlungstaktischen Gründen gebe es derzeit keine weiteren Angaben über Erkenntnisse zum möglichen Tathergang oder einem Motiv, zumal die Vernehmungen noch liefen, so ein Polizeisprecher.