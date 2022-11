Im Allgäu fehlen über 1.200 Auszubildende

Das aktuelle Ausbildungsjahr hat zwar gerade erst angefangen, doch es liefert schon Gesprächsstoff. Denn die Kluft war noch nie so groß, zwischen Arbeitsmarkt und Ausbildungs-Interessierten - und zwar zugunsten Letzterer.

Neue Zahlen der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen zeigen es. "Auf der einen Seite haben die Allgäuer Unternehmen uns noch nie so viele Ausbildungsstellen gemeldet - nämlich 6.319 - und auf der anderen Seite gab es mit 3.260 ausbildungssuchenden Jugendlichen noch nie zuvor so wenige Bewerberinnen und Bewerber", so Maria Amtmann, Leiterin der Allgäuer Arbeitsagentur.

Über 1.200 Betriebe suchen noch Azubis

Zum 30. September, an dem das Berichtsjahr der Berufsberatung der Arbeitsagentur endet, seien noch immer 1.260 Ausbildungsstellen unbesetzt, so Amtmann. Dem gegenüber stehen fast 30 Jugendliche, die noch auf der Suche nach einer Lehrstelle waren. In fast allen Sparten wollten die Betriebe mehr Nachwuchs selbst ausbilden. Lediglich in den Bereichen Verkehr und Logistik, Schutz und Sicherheit sowie in der Forst- und Tierwirtschaft und Gartenbau gab es einen Rückgang.

Beliebte Stellen: Handel, Management und Mechaniker

Die meisten Jugendlichen hätten sich für eine Ausbildung zum Verkäufer entschieden, auf den weiteren Plätzen folgen die Kaufleute im Einzelhandel und im Büromanagement, die Industriekaufleute sowie die Industriemechaniker. Und gleichzeitig sind auch die Spitzenreiter bei den unbesetzten Ausbildungsplätzen die Kaufleute im Einzelhandel und die Verkäufer, es folgen Koch oder Köchin sowie die Bäckerei-Fachverkäufer.

Nachwirkungen von Corona: Keine Job-Einblicke

Laut Maria Amtmann habe die Corona-Zeit die Berufsberatung ausgebremst. Die digitalen Angebote hätten den direkten Kontakt in Schulen oder auf Ausbildungsmessen nicht aufwiegen können. Es bestehe ein großer Wunsch nach beruflicher Orientierung bei den Jugendlichen, gleichzeitig sei die Unsicherheit durch die ausgefallenen Praktika und berufsorientierenden Veranstaltungen aber groß, welcher Weg der beste sei, so Amtmann. Das verstärke den Trend, wenn möglich weiter im Schulsystem zu verbleiben und einen möglichst hohen Schulabschluss zu erreichen. Für die Betriebe sei dies problematisch.

Ausbildungseinstieg bis kurz vor Weihnachten möglich

Mit ungewöhnlichen Aktionen und Beratungsorten versuchten die Berufsberaterinnen und -berater, die Jugendlichen möglichst dort abzuholen, wo sie sich aufhalten. Zum Beispiel in den Freibädern. Zusammen mit der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer gab es in diesem Jahr Aktionstage im Freibad Memmingen und im Cambomare Kempten, die gut besucht waren, heißt es. Und eines müsse auch klar sein, so die Fachleute der Arbeitsagentur: Es ist noch nicht zu spät, auch jetzt noch mit einer Ausbildung zu beginnen. Bis kurz vor Weihnachten sei ein Einstieg durchaus noch realistisch.