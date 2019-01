Im Allgäu fällt Schulunterricht wegen Schnee und Glätte aus

Im Ostallgäu entfällt der Unterricht an allen öffentlichen Schulen, im Stadtgebiet Lindau bleiben Schulen und Kindergärten ebenfalls geschlossen und in Oy-Mittelberg im Oberallgäu dürfen die Schüler der Grund- und Mittelschule auch noch einen freien Tag dranhängen.

Weitere Schneefälle erwartet

Grund ist der viele Schnee. Bis mittags soll es weiter schneien. Im Ostallgäu könnte nochmal ein halber Meter fallen, warnt der Deutsche Wetterdienst. Straßen sind dann glatt oder sogar unpassierbar, Bäume können unter der Schneelast zusammenbrechen. Die Wege zur Schule sind gefährlich. Schüler, die nicht mehr rechtzeitig vom Unterrichtsausfall erfahren haben, werden an den Schulen betreut.

Manche Ostallgäuer Schüler haben Unterricht

Kuriose Situation für die Schüler aus dem Ostallgäu, die in Kaufbeuren in die Schule gehen: Obwohl alle anderen Schüler im Landkreis heute wetterbedingt schulfrei haben, müssen die Schüler, die in der kreisfreien Stadt Kaufbeuren zur Schule gehen, trotzdem in den Unterricht. In Kaufbeuren, das nicht zum Landkreis gehört aber komplett vom Ostallgäu umschlossen wird, findet der Unterricht an allen staatlichen Schulen nämlich regulär statt. „Die Schulbusse verkehren größtenteils normal“, sagt Bruno Dangel, Ordnungsamtsleiter der Stadt Kaufbeuren. „Deshalb gehen wir davon aus, dass die meisten Schüler auch problemlos zum Unterricht kommen können“. Schüler, die nicht zur Schule kommen können, sollten sich aber unbedingt entschuldigen.