Ilztalbahn verlängert Saison bis 4. Oktober

Die Ilztalbahn verlängert aufgrund der positiven Entwicklung der Fahrgastzahlen in Corona-Zeiten ihre Saison bis einschließlich 4. Oktober. Das schreibt die Ilztalbahn GmbH in einer Pressemitteilung. Die Züge verkehren nach dem gewohnten Fahrplan jeden Samstag und Sonntag.

Saisonstart drei Monate später als geplant

Statt Anfang Mai hat die Ilztalbahn wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr erst am 25. Juli den Betrieb aufgenommen - mit einer dreimonatigen Verspätung. Ursprünglich war der Betrieb nur bis 13. September geplant. Die Ilztalbahn ist eine der schönsten Bahnstrecken in ganz Deutschland und bringt vor allem Urlauber und Wanderer von Passau in den Bayerischen Wald.

Fahrgastzahlen zufriedenstellend

Die Saison 2020 stelle unter dem Einfluss der Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung für die Ilztalbahn dar, heißt es. "Trotzdem sind wir mit den Fahrgastzahlen insgesamt zufrieden, sodass wir die Saison verlängern können", heißt es in der Pressemitteilung.

Noch bis 6. September fährt auf der Strecke ein moderner, klimatisierter Triebwagen vom Typ Regioshuttle. Von 12. September bis 4. Oktober fährt dann der historische Schienenbus der Passauer Eisenbahnfreunde. Im Schienenbus ist die Mitnahme von Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwägen nur eingeschränkt möglich.

Überfüllte Wander-Parkplätze zeigen Bedeutung des ÖPNV

"Medienberichte von überfüllten Parkplätzen am Nationalparkzentrum zeigen die Bedeutung des Nahverkehrs für den nachhaltigen Tourismus", heißt es in der Pressemittilung. Die Ilztalbahn solle zukünftig eine zentrale Rolle in der täglichen Anbindung des Nationalparks aus Richtung Passau übernehmen, so der Wunsch des Fördervereins.

Bis Saisonende verbindet der Anschlussbus der Linie 605 den Bahnhof Freyung direkt mit dem Nationalparkzentrum und Finsterau. Auch grenzüberschreitende Fahrten nach Südböhmen sind mit dem Donau-Moldau-Ticket und der Anschlussbuslinie 606 von Waldkirchen nach Haidmühle und Nové Údolí möglich.