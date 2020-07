Ilse Aigner: CSU braucht mehr weibliche Mitglieder

In der Debatte um eine Frauenquote ruft Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) Frauen dazu auf, sich stärker bei den Christsozialen zu engagieren. Im Interview mit der radioWelt am Morgen auf Bayern 2 sagte sie: "Wir haben 21 Prozent weibliche Mitglieder. Das entspricht genau dem Anteil der Abgeordneten im Landtag, und wir brauchen einfach mehr."

Frauenmangel auf allen Ebenen

Den Mangel sieht Aigner auf allen politischen Ebenen, sowohl auf kommunaler Ebene, als auch im Bundestag. Allerdings gebe es bei der CSU einen Unterschied im Vergleich zu anderen Parteien. Man habe fast alle Sitze über Direktmandate besetzt. Da sei eine Quote schwer umzusetzen, betonte Aigner.

"Ich kann schlecht hingehen und sagen, in einem Wahlkreis muss es eine Frau werden, im nächsten ein Mann." Ilse Aigner

Aigner beklagte , dass man Frauen oftmals zum politischen Engagement drängen müsse.

"Ich stelle leider auch manchmal fest, dass sich manche nicht so trauen. [...] Manche muss man wirklich sehr massiv ansprechen und sagen: Bitte kandidiere doch!" Ilse Aigner

CSU hat 30-Prozent-Quote auf Bezirksebene

Den CDU-Vorstoß für eine Frauenquote sieht Aigner ohne Neid. Schließlich gebe es in der CSU bereits eine Frauenquote von 30 Prozent bei den Bezirksverbänden. In ihrem eigenen Bezirksverband Oberbayern liege der Frauenanteil gar bei 50 Prozent, im Vorstand gebe es drei Stellvertreterinnen und nur einen Mann. "Da hat eher schon der Mann das Problem", so Aigner.